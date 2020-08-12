不是腦波控制！日本人為何崇拜唐鳳？他舉4點「太特別」

行政院政務委員唐鳳因製作「口罩地圖」防疫有功，加上罕見的個人特質，不但在台灣擁有高知名度，還紅到日本去，被日媒稱為「台灣天才IT大臣」。為何唐鳳能在日本大受歡迎？在台多年的「日本人的歐吉桑」舉出4個理由解釋，其中最大的關鍵就是「日本沒有這樣的人」。

唐鳳在日本享有高人氣，不僅時常現身媒體，甚至還有嘻哈樂團與她跨界合作推出單曲。對於唐鳳在日本爆紅，許多台灣人都感到不解，「日本人的歐吉桑」為此特地在臉書上分析出4點，解釋日本人為何喜歡她。

第一點是名字。「歐吉桑」指出，唐鳳的英文名字Audrey Tang（オードリータン）， 一來跟日本知名搞笑二人組「Audrey（オードリー）」同名，二來「タン」是日本常見接在名字後面的稱呼用語，比「〇〇醬」更可愛，所以唐鳳的名字對日本人來說很容易記憶。

第二，唐鳳這樣的政治人物，日本看不到。「歐吉桑」表示，日本的政治人物總是與老人畫上等號，重要職位上看到的都是老人，即使有年輕人選上，從政之路也是充滿阻礙，通常幾年後就會消失。因此不滿40歲的就當上高官的唐鳳，讓日本人覺得很新鮮，也帶來很大的衝擊。

第三，LGBT人物在日本受歡迎。「歐吉桑」解釋，日本社會非常保守，對LGBT仍有歧視，卻很喜歡LGBT的藝人，因此政壇出現唐鳳對他們來說非常特別的事。

第四，崇拜突破社會既定觀念的人。「歐吉桑」說，排斥特別的人是日本社會的默契，就算工作能力再強，只要與眾不同，就很難獲得重用。而唐鳳對日本人就是一種精神寄託、一個崇拜的對象。

有日本網友留言表示，如唐鳳這般具有理科清晰頭腦的人位居政府要職，是令日本人相當羨慕的事。還有人有感而發，提到像「半澤直樹」這種角色，現實社會中不可能存在，「歐吉桑」也回應，正因為大家都渴求這樣的人物出現，所以日劇才會那麼轟動。