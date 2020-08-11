穿「前年款」鞋子逛廠拍遭認定偷鞋 女氣炸：先看監視器再說

到大賣場買東西時，店員除了手邊工作之外，也會一邊觀察顧客是否有需要幫助，甚至是觀察是否有「順手牽羊」的客人，但有一位女網友就分享全家到鞋子工廠買東西時，竟然因為媽媽穿著同一家工廠製造的「前年款」就被誤認是「拿舊鞋換新鞋」，對方還遲遲不肯先看過監視器後再提出質疑，令女網友相當氣憤。

一名女網友在Dcard心情版發文分享，台南某家鞋子工廠每年都會固定拍賣，有些是過季的便宜商品、有些是退貨瑕疵品，而女網友全家每年都會去逛一逛。

然而，9日那天，媽媽穿了前年在廠拍買的鞋子，她們全家便一起去逛廠拍，進到賣場後，全家開始看鞋、試穿，沒想到當她們空手離開時，卻被工作人員攔了下來，原因竟是「工作人員懷疑媽媽偷鞋」，女網友表示，媽媽穿了前年鞋款，由於不常穿，所以底部標籤沒有撕，而被懷疑是偷拿舊鞋換新鞋。

女網友當場氣得大罵，要求工作人員自行去看監視器，但工作人員仍認為賣場花車上放有前年舊款式，所以不排除女網友媽媽偷鞋或換鞋；之後，女網友留下電話給工作人員，要求他們看完監視器後再來談。

女網友相當不滿，她怒斥「我們根本沒有窮到或貪小便宜要去偷換鞋，憑什麼大庭廣眾下直接說我們偷鞋？」，女網友的姊姊事後也在文章下方回覆，她表示最後賣場主管向她道歉，同時也將贈送購物金1000元， 但她的爸爸仍怒氣難消的罵道「難道再去被當一次小偷嗎？」因此，女網友也要求對方主管務必向媽媽道歉。

貼文一出吸引許多網友熱議，有人就留言表示，「說要報警就會怕了，浪費時間在他們身上幹嘛」、「妳的想法是對的！憑什麼他們這樣隨便說還不道歉呀，要是我的話會直接報警處理，畢竟真的沒有換鞋呀」、「直接打給他們官方，如果沒有正式道歉趕快報警，趁他們還沒洗掉監視器畫面」、「我去小7伸手要拿我斜背包的手機而已，旁邊的店員就盯著我看，眼神似乎在說：你是不是在偷東西」。