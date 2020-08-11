老婦買蛋頻頻挑選檢查 女網友回家打開雞蛋才明白用意

許多人都有買過雞蛋的經驗，不過大多數的民眾買蛋時都不太會仔細檢查，一名女網友在臉書PO文表示日前到一間知名的超市買雞蛋，看到一位阿嬤在貨架前反覆地將每一盒雞蛋都拿起來檢查，這名女網友有些不耐煩，趕緊拿了一盒雞蛋結帳後就回家，沒想到回到家仔細一看竟然發現有4顆蛋出現裂痕，這下她才明白為何阿嬤要這麼費工的挑雞蛋了。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」寫道日前到全聯買雞蛋，她走到常溫蛋區時看到有一位阿嬤站在架子前面，然後不斷地把幾十盒雞蛋拿起來正面、反面、側面仔細檢查後又放了回去，原PO站在後面看著阿嬤的動作，心裡想說「蛋需要這樣選嗎？」她等了一會兒覺得有些不耐煩，於是就走到冷藏區很快地拿了一盒蛋去結帳，但回到家後打開一看卻讓她很傻眼。

原PO打開盒子發現蛋上面出現裂痕，而且10顆蛋裡面有4顆有問題，她這下才恍然大悟為何那位阿嬤要這樣不怕麻煩地反覆挑蛋，有可能曾經有買到「壞蛋」所以才會這樣挑，「一盒95元的蛋，品質真的有待加強」。

貼文引起許多有相同經驗網友的共鳴，「我也會這樣看，因為都會有裂的」、「我也會這樣，因為現在的常溫蛋蛋殼都很薄，易碎」、「我也買過幾次有裂開的，可以打開的盒子我會打開來檢查一下」、「我看過整盒常溫蛋裡小蟲飛來飛去，所以我不買常溫蛋」；還有人分享自己挑選雞蛋的方法，「我買冷藏蛋先看效期，再看有沒有裂」、「我之前覺得常溫蛋便宜，買過臭蛋後就都買冷藏蛋，目前冷藏蛋沒買過臭的」、「我都去傳統市場，一顆一顆慢慢挑選」、「還是習慣到菜市場買，新鮮又比較便宜」、「我還是習慣到雜糧行買當天現貨」。

不過也有人猜測雞蛋會破的原因，「是有這種客人蛋才會裂，一般來說是不會破的」、「塑膠盒很脆弱，也有可能是回家路上碰到」、「看了留言，幾乎每個買雞蛋都會翻來翻去。第一個翻完，換第二個翻，然後第三第四…難怪會破」、「本來沒有怎麼樣的，挑來翻去沒裂也裂了」、「都是客人愛翻來翻去才會破的」、「常溫冷藏無關吧！是人為的因素，再貴的蛋也會裂啊」。