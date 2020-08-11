快訊

AA制雙方決定就好？約會文本與性別規範下 沒那麼簡單

羅霈穎猝死檢驗出爐 服用多種藥物造成意外

老婦買蛋頻頻挑選檢查 女網友回家打開雞蛋才明白用意

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到超市買雞蛋，沒想到回家一看發現10顆蛋裡有4顆出現裂痕。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友到超市買雞蛋，沒想到回家一看發現10顆蛋裡有4顆出現裂痕。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

許多人都有買過雞蛋的經驗，不過大多數的民眾買蛋時都不太會仔細檢查，一名女網友在臉書PO文表示日前到一間知名的超市買雞蛋，看到一位阿嬤在貨架前反覆地將每一盒雞蛋都拿起來檢查，這名女網友有些不耐煩，趕緊拿了一盒雞蛋結帳後就回家，沒想到回到家仔細一看竟然發現有4顆蛋出現裂痕，這下她才明白為何阿嬤要這麼費工的挑雞蛋了。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」寫道日前到全聯買雞蛋，她走到常溫蛋區時看到有一位阿嬤站在架子前面，然後不斷地把幾十盒雞蛋拿起來正面、反面、側面仔細檢查後又放了回去，原PO站在後面看著阿嬤的動作，心裡想說「蛋需要這樣選嗎？」她等了一會兒覺得有些不耐煩，於是就走到冷藏區很快地拿了一盒蛋去結帳，但回到家後打開一看卻讓她很傻眼。

原PO打開盒子發現蛋上面出現裂痕，而且10顆蛋裡面有4顆有問題，她這下才恍然大悟為何那位阿嬤要這樣不怕麻煩地反覆挑蛋，有可能曾經有買到「壞蛋」所以才會這樣挑，「一盒95元的蛋，品質真的有待加強」。

貼文引起許多有相同經驗網友的共鳴，「我也會這樣看，因為都會有裂的」、「我也會這樣，因為現在的常溫蛋蛋殼都很薄，易碎」、「我也買過幾次有裂開的，可以打開的盒子我會打開來檢查一下」、「我看過整盒常溫蛋裡小蟲飛來飛去，所以我不買常溫蛋」；還有人分享自己挑選雞蛋的方法，「我買冷藏蛋先看效期，再看有沒有裂」、「我之前覺得常溫蛋便宜，買過臭蛋後就都買冷藏蛋，目前冷藏蛋沒買過臭的」、「我都去傳統市場，一顆一顆慢慢挑選」、「還是習慣到菜市場買，新鮮又比較便宜」、「我還是習慣到雜糧行買當天現貨」。

不過也有人猜測雞蛋會破的原因，「是有這種客人蛋才會裂，一般來說是不會破的」、「塑膠盒很脆弱，也有可能是回家路上碰到」、「看了留言，幾乎每個買雞蛋都會翻來翻去。第一個翻完，換第二個翻，然後第三第四…難怪會破」、「本來沒有怎麼樣的，挑來翻去沒裂也裂了」、「都是客人愛翻來翻去才會破的」、「常溫冷藏無關吧！是人為的因素，再貴的蛋也會裂啊」。

全聯 雞蛋

相關新聞

士林夜市快玩完？ 在地人揭：4原因讓人潮回不來

士林夜市因為靠近捷運、交通方便，因此也吸引不少觀光客，是台北市的熱門夜市。但有PTT網友卻發問，表示士林夜市在湧入各國觀光客後，開始報復性漲價，導致本地人也不想去。最近因為疫情，觀光客減少，招租的店面越來越多，六日晚上人也稀稀落落，風光不在。這樣看來「士林夜市是不是快玩完了」？

女住旅館驚見「水龍頭挖空」怕藏針孔 裝修哥解答：多慮了

外出旅遊住宿時要多加小心，除了人身安全外，是否會遇上偷拍事件也令人擔心。一名女網友分享日前去旅館住宿時，意外發現水龍頭上方標示冷熱水的「藍、紅色蓋子」不見了，裡面反而像極針孔偷拍的攝影鏡頭，讓人相當害怕，隨後一名從事裝修的網友出面解釋，「其實只是五金卡榫啦！」

老婦買蛋頻頻挑選檢查 女網友回家打開雞蛋才明白用意

許多人都有買過雞蛋的經驗，不過大多數的民眾買蛋時都不太會仔細檢查，一名女網友在臉書PO文表示日前到一間知名的超市買雞蛋，看到一位阿嬤在貨架前反覆地將每一盒雞蛋都拿起來檢查，這名女網友有些不耐煩，趕緊拿了一盒雞蛋結帳後就回家，沒想到回到家仔細一看竟然發現有4顆蛋出現裂痕，這下她才明白為何阿嬤要這麼費工的挑雞蛋了。

幫老婆領券頻失敗...結局「感覺綠綠的」 網笑虧：我們懷念你

藝FUN券、動滋券等抽獎結果出爐後，幾家歡樂幾家愁，得獎民眾紛紛在開放領券後至各平台完成相關手續，然而卻有一名男網友幫太太領券時不斷失敗，沒想到竟是讓人哭笑不得的結局。

捷運環狀線為何很少人搭？ 網友曝缺點一堆：寧願騎車

台北捷運橫跨雙北地區，路線多條且完整，是雙北民眾生活上不可或缺的交通工具，而捷運環狀線西環段（第一階段）也於今年（2020）年初正式通車，從大坪林到新北產業園區，途中行經景安、中和、板橋、新埔等多個人口眾多的地點，但有網友貼文表示環狀線可以轉乘的點很多，怎麼感覺搭的人不多？

不划算？問誰會在平價牛排店點雞排 網友：老饕才會

台灣美食文化包容力強，各式特色料理都能變化為具「台式」風味的美食，台式牛排即為其中一項，而且不只賣牛排，還提供雞、豬、魚排等料理。有網友提問去平價牛排館用餐，不點牛排點雞排是不是「很盤」，貼文引發熱議，認為會點雞排的「是老饕」。

偷渡來台？賣場買進口葡萄 意外驚見「黑寡婦」網全嚇傻

購買進口水果回家一定要沖洗乾淨才能食用，然而從國外進口的水果經採收、包裝步驟可能會夾帶著當地原生物種來台，恐對國內生態帶來影響。一名網友日前到好市多賣場購買進口葡萄，回家清洗時竟驚見「黑寡婦」蜘蛛，所幸有驚無險，讓網友們替牠捏了把冷汗。

全聯為什麼不開24小時店面？網揭「關鍵」主因

知名連鎖超市「全聯福利中心」，因商品多樣化、主打價格低廉，加上地點多位於住家附近，是不少民眾購買日常生活用品的首選，但是有網友好奇，為什麼不開24小時的店，這個時間應該還不少人在外面晃。

40歲因經濟困難沒出國過 上千網友一舉動讓她環遊世界

選擇出國旅遊已成國人休假常態，但一名女網友表示，受限於經濟家庭因素，少有旅遊機會，40歲了從未出國過，希望網友能分享旅遊美照，貼文獲得超過1800幅世界各國美景照回應，令她如同經歷一趟心靈世界之旅，承諾「不會輕易放棄人生」。

超商新人第一天遭3客人投訴 面對大媽「神回」被推爆：服務業典範

超商店員人稱要會「18般武藝」，除了最基本的結帳、打掃、整理貨物外，現在因為追求更加便利的關係，又多了取寄貨、咖啡、蒸地瓜、熱壓土司等服務，有時還得面對無理的客人，有一家超商店員表示，店裡來了一個新人，第一天就被三個人投訴，但他面對大媽的「反應」卻讓其他網友都直呼「舒壓」。

他搭計程車誤把五百元當一百元付 司機一動作讓人看傻眼

出門在外有時為了方面會選擇搭乘計程車，不過就有網友日前搭乘計程車時，因為光線不足的關係，把1張五百元和2張一百元當成3百元付了250元的車費，而在事後發現要求司機退款，對方還裝傻不願承認，兩人還因此起衝突。

他曝外宿後改變的5習慣 網友指一點：超有感

有些人在就讀大學時就離鄉背井搬到外面居住，而近日就有網友分享自從他從家裡搬出來住後，不知不覺在生活中養成了5個好習慣，貼文一出也引發網友熱議，其中「手洗貼身衣物」更讓網友相當有共鳴。

熱門新聞

現役「最美律師」 錄取率8％考上律師

士林夜市快玩完？ 在地人揭：4原因讓人潮回不來

捷運環狀線為何很少人搭？ 網友曝缺點一堆：寧願騎車

全聯為什麼不開24小時店面？網揭「關鍵」主因

超商新人第一天遭3客人投訴 面對大媽「神回」被推爆：服務業典範

偷渡來台？賣場買進口葡萄 意外驚見「黑寡婦」網全嚇傻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。