女住旅館驚見「水龍頭挖空」怕藏針孔 裝修哥解答：多慮了
外出旅遊住宿時要多加小心，除了人身安全外，是否會遇上偷拍事件也令人擔心。一名女網友分享日前去旅館住宿時，意外發現水龍頭上方標示冷熱水的「藍、紅色蓋子」不見了，裡面反而像極針孔偷拍的攝影鏡頭，讓人相當害怕，隨後一名從事裝修的網友出面解釋，「其實只是五金卡榫啦！」
一名女網友在Dcard發文表示，幾天前臨時訂了一間旅館，由於旅館內的浴室設計是讓人坐下沐浴的，坐下時便會正對水龍頭，但當她定睛一看，卻意外發現水龍頭上方沒有標示冷熱的蓋子，往內一看還相當詭異，這時女網友不禁擔心「這未免太像攝影機鏡頭了吧？」
女網友自己一人住在旅館，越想越害怕，最後決定告訴旅館櫃台阿姨，對方表示會請工程師去處理確認。事隔一週，女網友仍然心有餘悸，也好心提醒大家出去玩要小心，提高警覺以免受害。
然而，就有一名從事裝修工作的網友回文表示，根據女網友提供的照片，仔細看會發現裡面是內六角螺帽，並不是攝影鏡頭，而且裡面要安裝攝影鏡頭太難，要能防水、防熱、防水蒸氣，「妳多慮了，這只是五金卡榫……」。
許多網友聽聞這件事後，有人就留言回應，「是誤會一場啦可以放心了，但不論如何原po在不熟悉的地方保持謹慎是好事」、「現在到處都偷拍，我出門住宿也超害怕的」、「女生對這本來就會很有警惕，樓主的反應很正常」、「看起來像螺絲類的東西耶」。
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