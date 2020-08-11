捷運環狀線為何很少人搭？ 網友曝缺點一堆：寧願騎車

台北捷運橫跨雙北地區，路線多條且完整，是雙北民眾生活上不可或缺的交通工具，而捷運環狀線西環段（第一階段）也於今年（2020）年初正式通車，從大坪林到新北產業園區，途中行經景安、中和、板橋、新埔等多個人口眾多的地點，但有網友貼文表示環狀線可以轉乘的點很多，怎麼感覺搭的人不多？

原PO在PTT表示環狀線目前通車的西環段經過大部份的新北市人口稠密區，雖然沒有進入台北市，但轉乘點不少，除了可以轉綠線、橘線、藍線以外，還能透過轉乘去搭機場捷運、台鐵、高鐵，加上沿線住家居民多，即使環狀線是採中運量系統，而且發車也不是很密集，不過還是感覺不出來乘客擁擠的情況，這讓原PO很疑惑的想問「相較於其他的台北捷運路線，台北捷運環狀線為什麼感覺搭的人不多呢？」

貼文也讓許多網友們看了有同感，「換線走得熱得要死，還開超慢，一班車要等超久，站在原地瘋狂飆汗」、「沒冷氣超熱，而且敗筆是沒進台北市」、「車站都在奇怪的地方」、「站體要走來走去，空間窄、動線欠佳」、「板橋真的敗筆，超遠的，景安則是上下超過五六層樓」、「轉乘不方便，沒冷氣、班次少、車速慢，所有搭捷運期待會有的元素通通沒有」，還有人認為機車反而還比較快，「新北人愛騎摩托車也是原因」、「摩托車快很多，環狀線只是為了救機場捷運」。

雖然有許多人覺得環狀線問題很多，但也有網友幫忙緩頰地說，「要養成習慣啊，特別是本來騎車且有停車位的轉換要時間」、「環狀線車廂算是中運量優化，舒適度比文湖線好滿多的」、「景安站超酷，橋上橋，但其實景安不用走很多路，只是要一直狂搭電扶梯」。