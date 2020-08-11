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幫老婆領券頻失敗...結局「感覺綠綠的」 網笑虧：我們懷念你
藝FUN券、動滋券等抽獎結果出爐後，幾家歡樂幾家愁，得獎民眾紛紛在開放領券後至各平台完成相關手續，然而卻有一名男網友幫太太領券時不斷失敗，沒想到竟是讓人哭笑不得的結局。
一名男網友在PTT分享一段令人又氣又笑的故事，他表示全家抽動滋券有4中3，他前幾天領了2張雙號後，隔天要再領單號，但沒想到卻怎麼也領不出來，直到下午再試一次卻依然失敗。
相隔一週，男網友突然想起這件事，由於信用卡新用戶綁振興券可以回饋1000元刷卡金，於是就幫太太辦了一張，在寫申請單時，太太問他「老公，你留的行動電話是誰的？」男網友心想，「蛤？當然留妳的啊！0938xxxxxx阿」，這時男網友突然驚覺大事不妙，拿出手機查一下才發現「原來留到初戀女友的電話了」。
太太也氣得說「你這陣子別想碰我」，男網友笑稱，當下感受到生命受到眼神威脅，但實在太荒謬了，忍不住一直笑。事後，他再度輸入初戀女友的電話號碼，才成功領出動滋券，他也才恍然大悟「原來是這樣啊！」
貼文一出，令許多網友笑歪，大家紛紛留言，「沒救了，一路好走」、「我們會懷念你」、「最後，你還有什麼心願」、「跪上算盤10天再上來討拍呀」、「原po還活著嗎？」、「當然是自己上繳500元，然後不跟前女友聯繫吧！」
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