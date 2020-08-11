偷渡來台？賣場買進口葡萄 意外驚見「黑寡婦」網全嚇傻

購買進口水果回家一定要沖洗乾淨才能食用，然而從國外進口的水果經採收、包裝步驟可能會夾帶著當地原生物種來台，恐對國內生態有所影響，甚至帶來生命危險。一名網友日前到好市多賣場購買進口葡萄，回家清洗時竟驚見大蜘蛛，所幸有驚無險，讓網友們替牠捏了把冷汗。

一名網友在公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一段驚恐的故事，原來他日前到好市多買香檳葡萄，沒想到買回家清洗時，竟然「竄出一隻蜘蛛」。蜘蛛竄出時，他拿起兒子在幼稚園發的昆蟲觀察盒靠近蜘蛛，牠便自己爬進去了，不料一查資料卻發現，牠疑似是赫赫有名的「黑寡婦」，慶幸自己沒被咬傷，否則後果不堪設想。

據悉，黑寡婦蜘蛛又稱紅斑寇蛛，主要分布於北美洲，成年雌性的腹部會呈現亮黑色，並有一個紅色沙漏裝斑點，雌性黑寡婦蜘蛛約有13毫米長，雄性的大小則只有雌性蜘蛛的一半，而牠們都具有強烈神經毒素，人若被黑寡婦咬傷，可能會產生激烈的肌肉疼痛。

事後，該網友也表示，目前已通報農業局，許多網友都被嚇傻，紛紛留言表示「真的太可怕了，不敢買葡萄了」、「還好你沒事！」、「恐怖到極點了」、「太誇張了，黑寡婦不是在圖鑑裡面才出現嗎？」。

還有其他網友也回應，「以後買水果要很仔細看才行」、「謝謝你，可能因為您救了台灣生態」、「謝謝你的提醒與處理方法」、「進口蔬果會夾帶許多小生物，除了安全性外，對台灣當地生態也都是一大干擾，購買食用的民眾不得不慎」。