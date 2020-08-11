40歲因經濟困難沒出國過 上千網友一舉動讓她環遊世界

選擇出國旅遊已成國人休假常態，但一名女網友表示，受限於經濟家庭因素，少有旅遊機會，40歲了從未出國過，希望網友能分享旅遊美照，貼文獲得超過1800幅世界各國美景照回應，令她如同經歷一趟心靈世界之旅，承諾「不會輕易放棄人生」。

一名女網友在《爆怨公社》發文表示，因為家庭經濟因素，已40歲卻從來沒有出國過，即便是國內旅遊也少有機會，僅在小時候去過澎湖、國中畢旅時到過墾丁，非常羨慕可以出國玩、到處旅遊的人，期待有天也能無憂無慮的到處玩。藉版「許願」，希望網友能分享旅遊美照，讓她也能感受他鄉之美、旅行的快樂。

貼文引來逾1800多則留言回應，網友們紛紛貼出自己的國內外旅遊美照，世界各國風情美不勝收，還有人安慰原PO「你不孤單，我到58歲才第一次出國」、「我40歲前連外島都沒去過，妳比我好多了」、「沒出國過又不會怎樣」、「出國只是去別人玩膩的地方而已，還是自己的家鄉最美」、「你不用難過，今年大家陪你一起不能出國」。

網友們熱情的回應，令目前失業中的原PO備感溫馨，表示「這下我最贏，因為您們我環遊了世界滿足了心」，承諾「不會輕易放棄我的人生，相信總有一天會好起來的」。