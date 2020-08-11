超商新人第一天遭3客人投訴 面對大媽「神回」被推爆：服務業典範

超商店員人稱要會「18般武藝」，除了最基本的結帳、打掃、整理貨物外，現在因為追求更加便利的關係，又多了取寄貨、咖啡、蒸地瓜、熱壓土司等服務，有時還得面對無理的客人，有一家超商店員表示，店裡來了一個新人，第一天就被三個人投訴，但他面對大媽的「反應」卻讓其他網友都直呼「舒壓」。

網友在臉書「靠北7-11」發文說，店裡來了一個很嗆的新人，來第一天就被三個人投訴，當天來了一個大媽來繳代收，到結帳櫃檯就拿一整疊丟在桌上，有的還沒攤開，新人便請大媽協助撕開跟攤開，結果大媽一臉跩樣直接回嗆「幫我撕一撕啊，這不是應該你們做的嗎？」。

這時新人直接點名「下一位」，大媽直接愣住，新人就直接忽略她，一直幫後面客人結帳，因為一直有人，所以全部弄完也幾分鐘後了，這時大媽已經火冒三丈，新人就再跟她說「還沒撕？那我忙了喔」，之後大媽就整疊拿了走出店門口。

網友看完文也熱烈回應「想到畫面就舒壓」、「這新人完全懂自己的價值，模範！」、「完全服務業典範，我好慚愧」、「之前做半年超商，大多數客人也都給我撕，可能也讓客人養成一種習慣，但客人多的時候，又給一整疊，的確蠻煩躁的... 如果用宣導的方式也許會改善(？」。

有人也給出建議說「其實稍微禮貌問一下『大姐你可以幫我一起撕一撕嗎？』，問題可能就解決了，如果對方後續還要擺態，那才是對方的不對，如果覺得自己受不得委屈、但是讓別人難堪你又覺得沒關係，這麼尊貴到話真的不需要委屈來做門市工作害人，因為你爽完砸的是老闆的招牌，不是你自己的。」