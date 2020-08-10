他搭計程車誤把五百元當一百元付 司機一動作讓人看傻眼

出門在外有時為了方便會選擇搭乘計程車，不過就有網友日前搭乘計程車時，因為光線不足的關係，把1張五百元和2張一百元當成3百元付了250元的車費，而在事後發現要求司機退款，對方還裝傻不願承認，兩人還因此起衝突。

有網友在Ptt發文提到，他在中壢火車站下車後攔了站前排班的計程車，過程中也沒生發什麼特別的事情，就一路順順利利的抵達家門口，不過在原po準備付250元的車資時，因礙於車內只有司機座位有燈光加上附近也沒有路燈，後排可說是一片漆黑，原po在手邊沒有任何照明設備的情況下，只能憑感覺拿3張百元鈔票付錢。

而當司機接下原po的3百元後，發現原po實際上拿出的是1張五百元和2張一百元，便迅速的將一百元鈔往上移掩飾他誤拿五百元鈔票的事實，此舉卻被原po當場發現並要求司機退回，但對方卻是堅決不退還裝傻說「誒什麼，沒有啊」，兩人爭執不斷到連社區警衛都出來關心，最後是在原po提出報警處理後，司機才妥協把錢歸還。

經過此事後，原po也呼籲大家，要搭乘計程車最好是使用手機或到超商叫車，也盡量找有車隊的計程車比較有保障。文章一出網友也說，「門口排班的小黃都很雷，不只素質差，車資也很黑，請愛用叫車服務，留有紀錄比較安全」、「一定要用app叫計程車，尤其女生容易被司機欺負」、「門口排班的滿多素質差，車也老舊」。