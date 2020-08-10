麵店點牛筋大腸…他結帳一聽傻了 網笑：都可以吃吃到飽

一名網友近日到台中某麵店點了滷大腸、牛筋、魯蛋、海帶、雞心和花干，結帳時聽到居然要價570元讓他差點沒暈倒，也有網友虧說都可以去吃火鍋吃到飽了，不過網友也說牛筋和大腸的價格其實本就偏貴。

有網友在「爆怨公社」貼出一大盤小菜的照片並寫下，「就一條筋、大腸，以兩計價居然570元，裡面還有二顆滷蛋、一個海帶、二顆雞心、一個像豆皮的東西（花干）」，原po表示，這間店是位於台中市七期某間麵食館，點餐結帳時聽到這樣的物價，讓他當場十分傻眼直呼「是在貴什麼，吃的是店租價錢嗎」，甚至呼籲大家去此區吃飯要先看評論再去消費，因為不只他一個人抱怨物價貴到令人傻眼。

貼文一出，不少網友認為價錢偏高，「滷味我常吃，只是真的是你拍的這盤就貴了一點」、「小菜算兩的都很貴」、「這樣的價錢吃不下，只好自己滷」，也有人說「570可以拿去吃那種吃到飽的店了」、「麻辣火鍋單人吃到飽的價格」。

不過也有人提到大腸和牛筋單價就高，製作也相當耗費時間成本，所以定價本來就會比較貴，「大腸之所以會貴是因為滷的時間將近三小時，筋應該差不多，大腸買整件的行情約200元，但分段切下來賣其實成本不高，但貴在處理的時間成本」，但也是有人說小吃算兩的都很貴，若價格不明確建議先問清楚再決定要不要點。