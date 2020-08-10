299元哈根達斯吃到飽划算嗎？美YouTuber揭露它其實很平價

哈根達斯（Haagen-Dazs）在台灣被視為高級冰淇淋的象徵，許多飯店和高檔餐廳常主打採用這個品牌。有美國YouTuber揭露哈根達斯在美國其實很平價，沒什麼專門店，也很少在高級賣場販售。

最近有火鍋店推出平日優惠方案，打著只要299元就能哈根達斯吃到飽，還有酒類飲品、甜點、和牛咖哩飯等也是任你吃。有人問起 如果單吃哈根達斯，299元划算嗎？

一位名叫郭杰瑞的美籍YouTuber曾拍片吐槽哈根達斯，他指出在美國哈根達斯不是高端品牌，屬於平價的冰品，414ml的普通家庭號賣不到4美元（約新台幣120元），而且常有第二件半價的優惠。而台灣的家庭號（473ml）價格約為200多元，相較之下貴了不少。

他也提到在美國沒有很多哈根達斯專賣店，多半是在超市裡販售，哈根達斯若在高端賣場販售，一桶會賣到5～6美元（約新台幣150～180元），但沒有很多美國人會買。 哈根達斯在美國超市賣得很便宜。圖取自YouTube

郭杰瑞還提到一個哈根達斯在中國的品牌故事，哈根達斯的老闆22歲時年輕又窮，被心儀女生的父母打槍，於是從丹麥到紐約打拚，創立哈根達斯後賺大錢，返鄉時卻發現女生過世了，他於是說：「如果你愛一個女生，就要請她吃哈根達斯」。郭杰瑞指出哈根達斯的老闆是在紐約出生的猶太人，所以這故事是假的。

還是有不少網友相挺哈根達斯：「管它平不平價，事實上它就是比其他冰淇淋好吃」、「美國不是每個地方都這麼便宜，不能拿一個最低價的來比」、「美國特價時很優惠，但定價來看是差不多」、「人家就是有辦法賣得貴，台灣人也買單啊」。