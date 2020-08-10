不滿前車雨天開雙黃燈！他公審不成反被嗆「沒常識」

下大雨時開車，為了提醒後方車輛注意，國道公路警察局呼籲，必須隨時開亮大燈，有必要時開啟後霧燈或雙黃燈，防止追撞事故。豈料，一名網友在網上PO出一段行車紀錄，只見大雨中，前方車輛開著雙黃燈，他直言「哪家駕訓班教你下雨要開雙黃燈？」貼文貼出後被其他網友一片撻伐，痛批他「沒知識也要有常識」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一段以手機錄製的行車紀錄，只見中大雨，左前方一輛黑色汽車，閃著雙黃燈行駛。他直言，「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈？」

豈料，此文貼出引來逾6000則留言炮轟，網友留言「下無敵大雨，看不到路，我也會用雙黃燈」、「不管是事故，還是大雨視線不良，遇到雙黃燈號閃爍，第一直覺就是放慢車速，提醒後方來車」、「提醒大家要注意安全，這怎麼了嗎？沒毛病啊！你有事嗎？」、「全世界都知道雙黃燈等於警示燈，要後車注意，很難懂？」

有網友回嗆貼文網友「到底是哪一家駕訓班教你大車可以佔中內線道勒？」、「我比較想知道哪間駕訓班教你大車可佔用中線跟手持手機？」、「所以下大雨視線不佳，就別拿手機錄影囉」、「臉超腫」。

國道公路警察局去年曾於臉書發文表示，下雨天行車視線差，駕駛應開啟「光明燈」與「霧燈」，如果雨勢很大，有打「雙黃燈」提醒後方來車，在變換車道時一定要特別注意，先關閉再打方向燈，明確讓後車知道前方動態。雨天應放慢車速，儘量不要變換車道，並拉大與前車的距離，遇到水漂鬆開油門，千萬不要急踩煞車。