不滿前車雨天開雙黃燈！他公審不成反被嗆「沒常識」
下大雨時開車，為了提醒後方車輛注意，國道公路警察局呼籲，必須隨時開亮大燈，有必要時開啟後霧燈或雙黃燈，防止追撞事故。豈料，一名網友在網上PO出一段行車紀錄，只見大雨中，前方車輛開著雙黃燈，他直言「哪家駕訓班教你下雨要開雙黃燈？」貼文貼出後被其他網友一片撻伐，痛批他「沒知識也要有常識」。
有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一段以手機錄製的行車紀錄，只見中大雨，左前方一輛黑色汽車，閃著雙黃燈行駛。他直言，「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈？」
豈料，此文貼出引來逾6000則留言炮轟，網友留言「下無敵大雨，看不到路，我也會用雙黃燈」、「不管是事故，還是大雨視線不良，遇到雙黃燈號閃爍，第一直覺就是放慢車速，提醒後方來車」、「提醒大家要注意安全，這怎麼了嗎？沒毛病啊！你有事嗎？」、「全世界都知道雙黃燈等於警示燈，要後車注意，很難懂？」
有網友回嗆貼文網友「到底是哪一家駕訓班教你大車可以佔中內線道勒？」、「我比較想知道哪間駕訓班教你大車可佔用中線跟手持手機？」、「所以下大雨視線不佳，就別拿手機錄影囉」、「臉超腫」。
國道公路警察局去年曾於臉書發文表示，下雨天行車視線差，駕駛應開啟「光明燈」與「霧燈」，如果雨勢很大，有打「雙黃燈」提醒後方來車，在變換車道時一定要特別注意，先關閉再打方向燈，明確讓後車知道前方動態。雨天應放慢車速，儘量不要變換車道，並拉大與前車的距離，遇到水漂鬆開油門，千萬不要急踩煞車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言