開幕當天衝Xpark水族館 網友分享初體驗心得

桃園Xpark水族館7日正式開幕，正逢暑假以及國旅熱潮，一早就湧入大量人潮車潮，警方也執行交通疏導計畫。有人分享前往參觀的心得，認為整體而言沒有太令人驚豔之處。

開幕前即引起高度討論的Xpark水族館7日開幕，7月24日開放網路售票後，8月假日票全數售光、平日僅剩零星票。主打4層樓高的透明超大魚缸、企鵝區、水母區等。該館共分為13個室內外展區，展出約300種的水陸生物，並且透過光影、音樂等方式，打造出五感式的沉浸體驗。

有網友在Dcard分享開幕當天去參觀的心得，他表示整體來說很普通，驚喜不多且沒主要特色，雖然有分時段賣票管制人數，卻沒有規定待在館內的時間，所以裡面人很多，雖然內部很漂亮但人太多難以拍照，而且大落地玻璃水箱的水很混濁。

位於桃園置地廣場的橫浜八景島Xpark水生公園開幕，一早就有許多家長帶小朋友排隊等後進場參觀。記者戴瑞瑤／攝影。

他還提到門票在台灣算偏貴，紀念品店品項雖多但不吸引人消費，賣得不像日本公司做的東西，質感偏低，有些商品像是XO醬、魚乾像是離島特產店會出現的東西，最後只花了200元買了水跟難吃的餅乾；另外內部的咖啡店人太多要排隊，所以就沒點餐了。

他說展區很多，只有世外桃源這個區比較讓人驚喜，沒想到水族館會出現山羊、綿羊及水豚這些動物。

也有其他參觀過的網友分享感想：「個人覺得沒有比較特別的地方，如果有大概是企鵝溜滑梯？」、「不值那個票價」、「心得是4000坪不夠大，海豹企鵝可愛，水母最多人拍」、「人爆炸多，真的很難拍，若想來走走建議避開假日」。