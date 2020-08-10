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偽出國的意義是什麼？網友熱議：完全不解為何虐待自己

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為民眾搭偽出國航班繞行與那國島上空。 本報資料照片
圖為民眾搭偽出國航班繞行與那國島上空。 本報資料照片

因新冠肺炎影響，國外旅遊全面停擺，有航空公司推出「偽出國」旅程，搭機到外國繞行再飛回來，滿足遊客的出國慾。但有網友提出疑問，指搭飛機很不舒服，為何要這樣自虐。

「偽出國」體驗正夯，包括長榮、台灣虎航、星宇航空等公司都推出班機環台活動，載乘客搭機飛往海外，在上空繞行一圈後未落地即返台，讓乘客感受出國氛圍和俯瞰高空美景；同時還有提供特製菜單、贈送紀念品等服務。

有網友在PTT發文問道，出國時在飛機上的時間通常很無趣，不像郵輪有大餐可吃、賭場可玩，國外也有航空推繞一圈活動，只不過是去太空，台灣現在這種偽出國行程，特地搭機在空中繞一圈的價值為何？

不少網友也表示無法認同：「重新體驗出國最痛苦那段」、「航空公司求抖內（贊助）盤子才買單」、「在又窄又小的位子坐半天又回到原處感覺很差」、「完全不能理解幹嘛虐待自己，就算商務艙也不舒服」。有人指這是有閒錢才玩的活動：「有錢就是任性」、「財富自由的象徵」；不過也有人相挺：「在空中島看各島嶼其實感覺很享受」、「坐飛機看風景吃東西也爽」、「可能是為了買旅程送機票吧」。

偽出國引發市場廣大迴響跟關注度，卻也有意外插曲。有民眾旅程結束後，就醫時卻發現健保卡被註記「出國」，無法就醫。健保署證實有91名遊客遭錯誤註記，八日晚間緊急刪除註記，現已全數更正，可以正常就醫。由於長榮、華航、星宇等後續還有偽出國航班規劃，業內人士無奈說「後面還要不要辦？」

出國 台灣虎航 機票

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