國外蝦皮搜尋關鍵字封鎖「台灣」 改用「中國台灣」才有結果

電商平台「蝦皮購物」是許多台灣人愛用的購物平台，總部雖設立在新加坡，但一直被認為有「中資背景」。而有位PTT網友在八卦版爆料「國外上蝦皮『臺灣』關鍵字被遮蔽」，更加深網友的懷疑。

PTT網友表示，「我有朋友跟我說他在國外，想要在最挺臺灣的蝦皮買東西，可是他想買臺灣的東西卻什麼都搜不到」，朋友將頁面截圖給他看，在關鍵字欄位內搜尋「臺灣」、「台灣」、「台灣獨立」、「港獨」、「獨立旗」等，頁面均會顯示「未找到商品」。

實測發現，利用VPN（虛擬私人網路）連線至美國伺服器再開啟蝦皮，搜尋「台灣」、「Taiwan」等關鍵字，呈現的畫面也都是「未找到商品」。然而若搜尋「中國台灣」、「China Taiwan」則可呈現正常頁面，搜尋到許多台灣相關商品。

此文一出，網友紛紛表示，「沒說還沒發現」、「中資不意外啊，仇台」、「台灣價值不夠你才看不到的」、「這個要好好調查一下」、「中共阻擋外國人了解台灣的手段？」、「中資就是賤啊，只准他們東西往臺灣賣，擋臺灣的東西往外銷」。

2017年蝦皮購物曾遭指控掩蓋其中資身分。蝦皮購物表示，在全球各國設立均合乎當地法律規範，且在台灣歷年均遵守法規，並無涉及偽造文書及違反兩岸人民關係條例的行為。