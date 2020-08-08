台灣什麼軍種最強？網點這個「最悍部隊」比地獄還可怕

共軍近日多次出動軍機、軍艦繞台演訓，除了逼近台灣西南海域的防空識別區（ADIZ），也曾逼近台灣東部的防空艦別區，共軍威脅與日俱增，兩岸情勢也逐漸增溫，共軍是否派兵攻台，一直是民眾關心的議題，近來有網友就問到「台灣哪個軍種最強？」引起討論。

近來兩岸局勢逐漸升溫，美中台關係詭譎，近日美國內閣政治位階排名第十二位的衛生部長阿查爾（Alex Azar），將於9日訪問台灣，這被外界視為台美斷交40年以來最重大的外交突破，同時也引發中國大陸的強烈抗議與不滿。

網友在PTT發文問道「台灣哪種軍種最強？」他表示自己看到了海軍的招募廣告，覺得很稀奇，他分析台灣海陸空三個軍種，海軍潛艇不用講了，搞個國艦國造想玩狼群戰術，空軍20年前不錯，但現在跟對岸比起來不太可靠，至於陸軍載具古董和妥善率堪憂，除了打飯班比較有用，不知道其他單兵作戰能力。

有人說「能打的部隊當然有，就是太少了」、「涼山特勤，真的能打的」、「認真回，海陸」。目前國軍擁有3支特勤中隊，包括憲兵特勤隊、陸軍航特部特勤隊（因為駐地緣故，俗稱涼山特勤隊）、陸戰特勤隊。

涼山特勤隊訓練分為兩階段，第一階段為體能訓練，第二階段是戰技訓練，接著接受高空跳傘訓練，通過考核後才能進入下一階段的專長訓練，包括水域滲透訓練，山地叢林特攻作戰訓練、特戰狙擊手訓練，還要前往武嶺接受雪訓與3000公尺的高寒地訓練，整個三棲特戰訓期長達3年，最後結訓要能通過與「海龍蛙兵」等同等之特種部隊一同模擬滲透敵軍基地，進行「天威測考」，才能成為合格的「涼山特勤隊」隊員。

因為該單位的高度機密與體能要求，所以一般陸軍單位有所謂「涼山上住著一群鬼，他們是涼山特勤隊」的說法，來形容高空特勤中隊的神秘面紗與嚴苛訓練，也有曾稱他們「比地獄還可怕」，有報導則指出「涼山特勤隊戰力不輸美軍海豹部隊、三角洲部隊」。