知名運動賣場驚見帳篷露出「一雙腿」他觀察真相讓人傻眼

一般民眾在購買床墊、沙發、椅子的時候，都會想先試試看是不是真的舒服，或是適合自己，有人則是在知名運動品牌賣場，看到了一位民眾在「帳篷」裡面睡了起來，而且還睡到打呼，行徑讓人傻眼。

臉書「爆怨公社」有人表示，午休時間到了知名運動品牌賣場，到了帳篷展示區的時候，突然看到其中一個帳篷有「一雙腿露出」，有人直接在裡面睡了起來，而且已經超過半個小時以上，還睡到打呼，行徑讓他相當傻眼。

其他網友看到也紛紛回應「這個應該是員工午休時間，直接在那睡啦！」、「説不定是假人，應該踢踢看。」、「請店員關心一下，需不需要幫他蓋件棉被」、「這很正常啊，明天週休二日，你會看到一堆小朋友都快要把帳篷給拆了」、「上次去看到二個小孩躺在裡面，還要外面的媽媽拿在販售的毯子給他們蓋，害我一點也不想在那買任何毯子類的商品了。」

有人也質疑原PO是在旁邊看了半小時嗎，不然怎麼會發現他睡了這麼久，最後原PO也解釋說「因為整棟逛完了，要離開又經過一次，才看到他還在睡。」