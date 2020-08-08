好市多買日常生活用品 結帳金額「140萬！」她嚇瘋

美式賣場好市多，每到假日總是擠滿著人潮，深受民眾喜愛，但7日有網友在臉書發文說「只買日用品看到結帳140幾萬！」讓她看到快要嚇壞了，結果後來發現只是虛驚一場。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，到好市多買了日常生活用品，結果結帳的時候驚見收銀台的數字寫著「1,414,652」元，破百萬的數字也讓她當場嚇壞，實際上只買了1萬多元，後來發現只是店員手滑打錯，她也笑說「差點以為我媽偷放金條到購物車」。

其他網友看到也紛紛回應「董娘，年終慶還沒到，別這麼早買尾牙禮品」、「差點就要留下來洗碗」、「差點達到回饋門檻」、「好市多也賣預售屋嗎？不小心付了頭期款」、「買越多賺越多」、「有找零140萬啊」也有人質疑帳務是否會出問題，有網友則替大家回答「實際消費是13632元，店員打錯收你1414652元，所以要找零1401020元，帳務上完全沒有任何問題」。

近來金價突破7000元大關，也有人在好市多發現了「金條長黑斑」的情況，網友擔心價格受影響，不過多數網友則認為黃金長黑斑是正常現象「局部沒有關係，完全不會影響金塊賣價的價值」、「黑斑正常啦！銀樓照收不誤」、「黃金表面自然氧化，火燒一下就不見了」。