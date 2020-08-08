2兒亂摔玩具、家長兇店員「壞了我買」最期待的畫面出現了
麻煩客人一個都嫌多，偏偏就是有成千上萬個！日前有網民分享，一個媽媽帶着兩個兒子到玩具區購物，殊不知兩兒子亂翻東西，還將玩具隨便丟，店員好言相勸但媽媽竟「瞪」著他說：「我在這，壞了我買。」結果沒多久小兄弟真的丟出禍，這名媽媽居然以為沒人發現想放回去當無事發生，卻被店員識破。最終不出所料，這名媽媽使出「奧客」（麻煩客人）慣用技投訴，許多人看完帖文都大嘆「很替她的小孩未來擔憂」。
該名店員在facebook群組「爆怨公社」發文，稱「奧客無限」，一個媽媽帶着兩個兒子到玩具區，大的約3、4歲，小的約2歲，合力在玩具區亂翻，大兒子可能是找不到想要的玩具，隨手拿起盲丟到一旁，小兒子也學起來一起丟。
店員出聲提醒小朋友要輕輕找，媽媽卻走過來不好地說「不翻怎麼找？妳說啊！」店員開口解釋，媽媽瞪著她烙話「我在這，壞了我買。」於是店員就在旁邊看著，果然等到「最期待的畫面」，小弟弟把一袋球丟破了，媽媽忙著到處撿，撿完還想裝作若無其事地放回去，店員馬上走過去說「這位媽媽這包球被弟弟弄破了，不好意思請您結帳喔！」
店員稱自己全程笑臉沒鬧人，看到她當時抱着小兒子又拖住大兒子，便幫她把東西放到櫃台上方便她結帳，那時她大兒子還一直吵着說不想回家。最後家長雖然有付錢，臨走前店員更好聲謝謝，但家長還是莫名其妙的氣難消走去投訴，說自己態度不好，令他大感無奈，「你最好，教出好棒棒的媽寶兒」。
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文章授權轉載自《香港01》
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