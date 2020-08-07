雨天跑外送回家後出現「這種奇景」 網：洗錢喔！

許多人下雨天不想出門，便會選擇叫外送解決三餐，但外送員若在雨天還與客人使用現金交易，裝錢的的袋子很容易就被雨水浸濕。日前就有外送員分享，自己在下雨天送餐時常遇到的「雨天日常」，讓許多外送同業曬出照片，感嘆「原來我不是一個人」。

原PO在3日於「UberEATS台灣」的臉書社團中發文，在下雨天的時候接了「現金單」並曬出一張在寵物鐵籠子上掛著一張張濕掉的鈔票的照片，並配上文字說明「雨天日常」。這則貼文也引起近千按讚，讓許多網友熱議。

此文一出，許多身為外送員的同業都紛紛貼出曬錢照片，有人曬滿了整間廁所，有人曬在冰箱裡、圓形曬衣架，甚至還有人表示「要拿風扇或暖氣吹，濕濕的塞進ATM會被拒收」、「請問這是哪一家火鍋店？」

也有貼心網友建議，「雨天記得關現金單啊」、「雨天不開現金單+1，照樣有單跑到腿軟不用擔心」。但也有留言開玩笑說明，「一般我這樣曬，隔天就會乾乾淨淨…消失的乾乾淨淨」、「這個就是叫公然炫富」、「一條一條的怎麼這麼像肉乾！看起來好好吃」。