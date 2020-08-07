20年好友想借錢！他霸氣匯10萬 結局超意外讓網友驚呆

俗話說談錢傷感情，親友之間無論感情再好，只要扯到錢就容易撕破臉，然而有網友表示，結交20年的好友因急需用錢，自己毫不考慮直接借出10萬，沒想到日前手機收到訊息，他將結果分享到網路，讓眾網友看完全驚呼「熟悉的起手式，不一樣的結局」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，7月初熟識20年的朋友急需周轉金，因此傳訊息向他借10萬，並承諾「下個月10號前一定還」，原PO見狀立刻打給對方，在了解詳細情況後，二話不說匯出10萬。過了一個多月，朋友守信用在8月1日還款，原PO貼出匯款證明直呼「誰說借出去的錢拿不回來」。

貼文一出，網友留言回應，「借錢真的是看交情，有些借了就忘了你是誰」、「人品棒，這種朋友值得深交」、「很少有這種案例」、「借我，讓我來顛覆你的三觀！」、「真的是交情跟信用的問題」、「認識那麼久有保持聯絡的話，對方的還款能力，自己心裡會有一把尺」、「請珍惜會還錢的朋友」。