此生必看的鬼片？「答案揭曉」 後勁強到看完3個月都有陰影

看電影是現代人常見的休閒娛樂，在眾多電影類型中，恐怖鬼片一直深受觀眾喜愛，劇中令人膽戰心驚的氛圍，讓人邊看邊冷汗直流。日前有網友在臉書社團「靈異公社」發文詢問「心中第一名的鬼片包含連續劇和電影是哪一部」，問題曝光掀起眾人熱議。

其中2004年上映的泰國恐怖片《鬼影》呼聲最高，「鬼影完勝」、「沒人能超越鬼影，永遠不會忘記看完後勁有多強，也因此打開我看鬼片的大門」、「看完鬼影3個月都有陰影」、「鬼影所營造出來的氛圍及音效，真的令人不寒而慄」、「鬼影沒有之一」、「非鬼影莫屬」、「目前還沒看過比鬼影可怕的」、「泰國的鬼影，看完肩膀酸了好幾天」。

而日本恐怖電影《咒怨》系列聲量排名第二，「最怕咒怨，對那個小朋友有陰影」、「咒怨+1嚇死寶寶了」、「咒怨，女鬼爬下來那段看幾次都怕」、「當然是咒怨，清水崇出版的」、「咒怨經典中的經典」、「此生必看清水崇的咒怨」。

也有網友推薦不同電影和連戲劇，「厲陰宅，其他無感」、「日本的怪談比留子」、「泰國的陰地和連體陰」、「歡迎光臨死亡小鎮、鬼病院」、「不管多少人問，厲陰宅永遠第一」、「驗屍官和陰兒房」、「七夜怪談」、「鄭進一的鬼故事」、「韓劇客」、「鬼關燈」。