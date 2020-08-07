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「包包常被偷所以要放座位」 捷運佔位婦歪理還狠嗆規勸民眾

聯合新聞網 / 綜合報導
該名婦人正與列車長爭論中。 圖截自爆料公社app
該名婦人正與列車長爭論中。 圖截自爆料公社app

台北捷運在上下班時段因人流量較大，通常座位都一位難求。就有網友在網路上分享一段影片，影片中有一位婦人在捷運車廂用包包佔位置，便有民眾勸告表示要她把包包拿起來讓位，而這位婦人卻誤以為那位乘客想偷拿她包包，隨後甚至按鈴請列車長出來處理。整段爭吵中，該名婦人不斷堅持自己包包常常被偷，所以也需要一個座位。

原PO於7日在爆料公社app發文表示，於6日下午4點左右，適逢下班人潮尖峰時刻，在台北捷運淡水往象山的捷運車廂內，就有一位民眾希望影片中的婦人能夠把包包拿開讓個位置給她坐，結果這個婦人就直接在座位上咆哮表示，「我的包包東西常常被偷，所以我的包包也要一個座位」，並堅持不讓位。

隨後，無辜被咆哮的的民眾便直接按鈴請列車長處理，但等到列車長抵達後，婦人卻改口表示該民眾意圖偷她包包的東西，而對於偷竊指控，當場就遭一名路人打臉，並起身回應道「我只聽見妳在咆哮，從頭到尾整個車廂都沒人碰妳的包包」。原PO指出，在婦人在跟列車長理論過程當中，雖然沒有被影片錄到，但曾表示「我真的很害怕，很想拿刀子把你們殺了」。

那位民眾好意的請婦人讓位，卻遭此對待，讓網友們紛紛表示，「她是有被害妄想症嗎？」、「現在人很多人生病了，卻不自覺很危險的」、「真的現代社會風氣，引發很多人的心裡精神疾病」、「如果她真的有刀怎麼辦」、「到底是每次看到誰都要閃啦？捷運人來來往往那麼多，最好能一直碰到同一個人啦」、「感覺就是有躁鬱症，希望她的家人能發現，讓她趕緊就醫」。

捷運 爆料公社 北捷

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