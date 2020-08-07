墾丁民宿3天花6萬「早餐吃組合肉」 她列5點開轟：態度超差

開開心心出門旅遊最怕遇到掃興的事，尤其住的民宿不舒服，最容易敗壞旅遊興致。有位網友就在臉書社團「爆怨公社」上抱怨到墾丁玩3天2夜，大約20人包下一晚三萬的villa，卻遇到蚊蟲多、管家搞失蹤、早餐吃組合肉等狀況，工作人員的態度也不好，讓原po直呼「住得心好累」。

網友在臉書社團「爆怨公社」上列出五大點抱怨這間墾丁的民宿，首先第一點是「蚊蟲多」，「房間都螞蟻，外面都蒼蠅」。第二點是「管家未在指定時間到達，一群人在門口等10分鐘」，原po表示，她前一日已告知民宿入住時間，因此沒有在抵達之前聯絡管家，到了民宿後才撥打管家電話，於是一行人提著大包小包在民宿門口空等10分鐘，讓原po火大的是，管家到了之後還用責怪的口氣問，「怎麼到了才打，為什麼不先打電話？」

第三點是「管家搞失蹤」，原po隔天早上有事要找管家，卻找不到人，打給民宿後，對方才告知「哦那個管家今天休息啊，當然不會接你電話，妳就打給我們就好了啊！」原po認為對方口氣超差，讓她「黑人問號」。

第四點則是「民宿莫名的規矩一大堆」，原po表示她的孩子吐奶在床上，請民宿幫忙更換床單，民宿卻說「有吐到棉被的話要把棉被買回家」，讓原po抱怨「規矩一大堆，住得壓力很大，很像寄人籬下拿人手短的感覺，不是花錢來渡假的。」

第五點是抱怨「早餐吃組合肉」，原po印象中的villa都會有美味豐盛的早餐，然而這間一晚3萬的villa早餐卻是「合成肉漢堡」和「土司夾合成肉」，讓原po無法接受，氣得上網抱怨。

有些網友表示不意外，「說真的……民宿就是這樣」、「我覺得這間民宿的人員都滿神出鬼沒的」、「網址推薦的東西已經踩雷好幾次」。還有網友幫民宿緩頰，「看他們放的現做早餐沒有很糟欸」、「一分錢一分貨吧……在墾丁這個價位屬於比較經濟的」。

也有網友認為原po抱怨有理，「好扯……旺季老闆就跩了」、「價錢算勉強合理，但住的環境若蚊蟲蒼蠅螞蟻一堆，就真的很糟糕了」、「管家休息沒告知，還要自己想辦法找人，這服務真的很不行」。