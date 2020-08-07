幼稚園小暖男唱「虎姑婆」安慰女生卻哭更慘 網笑：該更新歌單了

小寶貝要上幼稚園，很多家長都擔心到不要不要，怕小孩認生，到學校大哭崩潰，甚至躲在門外偷看，上演難分難捨的戲碼。有個媽媽說，兒子上學第三天，因為女同學想媽媽睡不著，兒子超暖心說要唱歌安慰女同學，結果小女生聽了歌崩潰哭更慘。

媽媽在爆怨公社PO文，「我要跟我兒子的女同學道歉，順便抱怨一下我不貼心的兒子。」兒子上小班第三天，午休睡不著，看到好朋友想媽媽也睡不著，小暖男坐在小女生旁邊安慰，「不要用哭的，好好講，妳想媽媽嗎？」、「那等下找北北（老師）幫你打電話給媽媽，好嗎？」然後兒子唱歌給女同學聽，結果居然...「唱了虎姑婆，結果女同學就哭得更厲害了」。

網友笑翻，「這麼小就展現實力型單身資質， 有淺力!」、「女同學表示，還能不能好好聊天了」、「這樣撩妹真的不行」、「人家是幼兒園暖男系新生嘛」、「暖男！只是唱錯歌，更新一下歌單就好了」，媽媽笑回「唱完教室多了好多哭聲」，也有交待兒子要練別的歌，「他明明會很多歌，我剛剛送他去學校有特別叮嚀要他唱佩佩豬的歌」。

幫大家複習一下童年神曲「虎姑婆」的歌詞↓會唱的人可以跟著唱！