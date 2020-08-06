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「鄉下買房」日本比台灣更便宜？網點關鍵嘆：別傻了

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber花費千萬台幣在日本鄉下建屋置產。圖為日本街道示意圖。 圖／pixabay
YouTuber花費千萬台幣在日本鄉下建屋置產。圖為日本街道示意圖。 圖／pixabay

台灣房價居高不下，相比在繁華都城只能望天興嘆的房價，不少人會將目光轉向鄉下置產。曾有YouTuber在日本鄉下置產，花費約新台幣730萬左右就有97坪土地及又大又漂亮的房子，讓人覺得相當划算，有人便拿台灣鄉下相比，好奇表示日本鄉下的房子是否比台灣更便宜？

YouTuber Ryu近期在自己頻道上公開在日本鄉下買房的過程，並公開所有花費，一間佔地97坪、4房2廳2衛的自建房，從買地、建設到裝潢總花費約4500萬日幣（約新台幣1260萬）。有網友比較台灣房價後表示，似乎無法以1000多萬在台灣鄉下買地買房，是否日本鄉下的房子比較便宜？

網友比較台日鄉下房價，覺得在日本買房更便宜。 圖／截自ptt
網友比較台日鄉下房價，覺得在日本買房更便宜。 圖／截自ptt

據了解，該YouTuber置產的茨城縣，離東京大約1.5小時車程，放在台灣大概是「台北到苗栗」的距離，兩相比較下，台灣的鄉下其實離鬧區很近，而日本的鄉下是真的「非常鄉下」。「日本的鄉下是真的很落後」、「日本的鄉下真的是要去採購就要開車1小時那種」、「住鄉下很不方便，別傻了」、「台灣大部分的鄉下去五都都很近很快，沒很鄉下」。

除了距離都市遠近有差外，日本鄉下有不少地方人口流失相當嚴重，為了解決「空屋」問題，甚至推出「免費送房」的政策，吸引民眾到鄉下居住。此外，其實日本不管是都市或鄉下，房價都比台灣便宜，原因其實出在當地每月要繳的稅金非常高，有了解內情的網友就表示「日本實價課房屋稅，而鄉下沒什麼人口，房子很多，很多地方都免費送人住、來就過戶，就是因為房屋稅太痛不想繳。但即使如此還是找不滿人。」

日本 房價

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