百元理髮都靠運氣？ 男竟遇「超專業服務」

現今「百元理髮店」可說是隨處可見，且因快速、方便及價格低廉，深受許多民眾的喜愛。但也有不少人對於百元理髮店的「專業度」存疑。近日，一位男網友在網路上發文分享，自己在百元理髮店遇到一個新進的年輕設計師，而他的服務態度及專業度，完全顛覆了他對百元理髮店的既定印象。

原PO在5日於PTT的八卦板上發文表示，平常都會去那間百元理髮剪頭髮，但今天卻遇到一個新進的年輕理髮師，原PO更強調「不知道他是剛從技術學校出來還是怎樣，超細心的」，而該理髮師對技術方面的要求也絕不馬虎，讓原PO驚呼「一開始綁那個擋頭髮的就問一堆，重點是他剪的時候換了一堆角度，還有一些奇怪的刀法，繞圈圈剪，還看超多次有沒有平衡」。

雖然最後洗頭時，雖然水冷得跟冰桶倒出來的一樣，不過對方仍舊一直詢問水溫可不可以，還搓了很久，原PO便滿意表示「整個感覺跟之前來的時候那幾個老屁股差超多，雖然我是看不出來剪得如何，不過整個感覺就很好」。並向網友發問「去這種百元理髮是不是真的很靠運氣啊？運氣好遇到很細心的，整個感覺就超好，遇到老屁股回家還要自己修不平衡的」。

此文一出，便受到許多網友熱烈迴響，紛紛回應表示「百元就看運氣啦」、「剪太短真的看運氣，遇到熟的也一樣，所以百元剪髮：不要剪太短～」、「以前還不錯，現在真的很吃運氣」、「超運氣，百元留不住強的」、「100塊抽一個髮型啊，跟玩手遊一樣」、「有些是專科出生，會比較多手法，仔細度比較高，一些是去加盟才學，會比較隨便」。