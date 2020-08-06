遇過最奇葩媽寶同事？ 網：請假找媽媽來代班

媽寶常用來形容還沒脫離父母照顧，無法自己做主的人。《爆怨公社》上有網友遇到一個新同事，堪稱媽寶中的媽寶。不但工作能力不好，當同事請假，媽媽竟還主動到店裡「代班」。種種行為讓網友也驚呼「超誇張」。

網友表示，碰過很多人，該同事並不會難相處，但長這麼大「第一次遇到這種的」。

她細數該女事蹟：她來報到的那天，店裡剛好在燒金紙，她們請她幫忙，沒想到她說不會燒，因為媽媽要她「只要乖乖念書就好」；還有一次需要打掃環境，該同事也說，因為沒做過，所以不會。最後，她們忍不住好奇問她「在家裡有沒有做過家事」，她同樣回答「媽媽說只要乖乖念書就好」。

更不可思議的是，第三天，同事和媽媽一起來到公司。媽媽說「我女兒今天腳在痛，沒辦法做事，我來幫我女兒代班，服務業該做什麼我都知道」，之後便開始俐落的工作，同事就一個人在休息室玩手機。

後來，這個同事只做了5天就不做了。媽媽打電話來辭職，說她「不習慣服務業要常常站著」，最後連請她來領5天的薪水，都是媽媽來領的。

原文網友補充，那個同事已經30歲，並不是剛畢業的新鮮人。網友們則紛紛吐槽「所以讀書真的有很厲害嗎？」、「離職是好事，否則後面更麻煩」、「她們開心就好。不要放出來擾民都OK」、「原來媽寶的傳說是真的」、「30歲這樣，以後可憐的是自己」。