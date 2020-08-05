他怨國旅人潮「台南遠勝宜蘭」 在地人苦求：爛透了別來

2020年新冠肺炎疫情延燒，民眾在無法出國的情況下，紛紛轉往國內旅遊，導致有些縣市人潮爆滿。有網友在PTT以「台南是不是比宜蘭誇張？」為題，PO文寫道自己在周休二日去過宜蘭和台南，雖然通往宜蘭的雪隧會塞車，但不是每次都塞，反觀去台南，只要是網路有提到的美食名店全部客滿，周邊停車場完全找不到空位，不禁詢問鄉民「台南假日的擁擠程度，應該屌打宜蘭吧？」釣出不少苦主留言回應。

原PO提到，日前去台南中西區的小吃群聚地沙卡里巴（又稱康樂市場），發現幾乎所有網路名店的周邊停車場全部客滿，除了找不到停車位，還有許多車繞來繞去等待空位。原PO回想自己在更早以前去宜蘭，雖然雪山隧道塞車很辛苦，不過至少不是每次去都塞車，況且若真遇到塞車，回程也可以選擇走濱海公路再轉台2線的支線丙線。原PO由此推測台南假日的擁擠程度遠勝宜蘭，吸引不少網友跳出來抱怨台南人潮多的困擾。

有網友苦苦哀求「台南爛透了，拜託大家不要再來玩了，一點都不好玩又超級熱」、「拜託不要來！我要吃個晚餐都觀光客，煩死」、「連沙卡里巴都這樣，有點誇張」、「台南不好玩，請大家不要去了，我去就好」、「假日的安平真的有夠擠的，我只敢非假日的時候繞過去」、「我在地人都為了不要人擠人，特別把用餐時間錯開了還想怎樣」、「害我回台南只能窩在家不敢出門」。

不過，也有網友理性分析「往宜蘭的車潮又不是都在宜蘭玩，往花東幾乎九成也都是經過宜蘭」。有網友替台南打抱不平表示「以前暑假周末回宜蘭每次都塞2小時以上」、「頭城交流道可以排隊排到礁溪市區，台南會嗎？」、「北宜連假都能塞到時速剩20了」。更有網友幽默建議「誰叫你們不去原台南縣玩，硬要擠到舊城區」、「請大家去北門學甲將軍後壁玩，舊台南市區不好玩」。