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YouBike雙載被甩落險遭後車撞上 網嘆：放暑假比鬼門開可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
網友差點開車撞上前方YouBike危險雙載的女學生。圖擷自爆料公社
網友差點開車撞上前方YouBike危險雙載的女學生。圖擷自爆料公社

馬路如虎口！不論是何種交通工具，正確且妥善駕駛才能保障生命安全。日前，一名網友PO文分享3名女學生騎著YouBike行駛在路中，前方女學生為了閃躲汽車而向右橫切，導致後方2名雙載女學生嚇得失去平衡，差點摔車，被載的女學生也被甩了下來，影片讓人看了直冒冷汗，許多網友也憤憤不平的大罵。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出行車紀錄器畫面，影片中可見一名女學生騎著YouBike行駛在路中，聽見一旁傳來的喇叭聲，因此直接向右橫切，導致後方2名雙載女學生差點跌倒，被載的女學生甚至從車上被甩了下來，險遭網友開車迎面撞上。

其實網友一開始就發現前方YouBike危險雙載，因此與她們相隔一段距離且行駛速度緩慢，為了閃躲3名女同學而打算往左超車，沒想到卻差點發生憾事，事後他也直言，YouBike能雙載嗎？還好車速不快，否則後果不堪設想，「放暑假真的比鬼門開可怕！」，貼文一出便吸引大批網友討論。

網友看到這段畫面，也紛紛氣憤罵到，「好恐怖！差一點就出事」、「馬路如虎口，真不要命了」、「小鬼很可怕」、「遇到這種白目屁孩，先下車開罵一頓」、「真的比鬼門開還恐怖」、「賠錢是小，怕命沒了！」、「是不會騎還是租不起？」

然而，根據《道路交通管理處罰條例》第76條規定如乘坐人數超過規定數額，將可處新台幣300元至600元罰鍰；另根據第73條規定，若慢車駕駛人在道路上爭先、爭道或其他危險方式駕車，也可處新台幣300元至600元。

雙載後方的女學生因車身失去平衡而被甩落，差點遭後方車輛撞上。圖擷自爆料公社
雙載後方的女學生因車身失去平衡而被甩落，差點遭後方車輛撞上。圖擷自爆料公社

YouBike 暑假 車禍

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