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講電話說「敝姓」太卑微？ 網：自稱先生小姐更奇怪

聯合新聞網 / 綜合報導
合適恰當的使用稱謂，是社交活動中的一種基本禮貌。示意圖／ingimage授權
合適恰當的使用稱謂，是社交活動中的一種基本禮貌。示意圖／ingimage授權

當需要表明身分時，你會如何介紹自己？一名網友表示，接電話時對方詢問身分時回答「敝姓Ｘ」，卻被年輕同事笑稱「幹嘛這麻卑微」，令他不解，發文提問「現在年輕人都不這樣說了嗎？」引發網友熱議。

一名網友在《PTT womentalk》板發文表示，「剛剛在講電話，因為對方問我是誰，我就說『敝姓Ｘ』，就被旁邊的年輕同事笑說幹嘛這麼卑微，是說沒想過這麼多，一直都覺得這樣比較禮貌」，說「敝姓」竟被笑，質疑「是我老了嗎？現在年輕人都不這樣說了嗎？」

對於原PO的疑問，許多網友都認為使用「敝姓」自我介紹「不是很普遍的講法嗎？」、「有的人自稱先生小姐更奇怪」、「這樣用很正常啊，自謙詞跟卑微不一樣」、「謙稱沒有貶低自己的意思吧」、「謙詞都不會小學怎麼畢業的？」、「該質疑的是你同事的認知」。

注重電話禮儀使用「敝姓」謙稱是正確的，但仍有人覺得太過於文謅謅，表示只在「打電話的時候會說」、「公事會，自己的電話不會」、「覺得講『我』就可以了，除非對方先講自謙語，輩分比對方小的話再跟進就好」。

合適恰當的使用稱謂，是社交活動中的一種基本禮貌，在職場、文書來往對於稱謂禮儀尤其重視，一般常聽到的「先生」、「小姐」其實是對他人的敬稱，不會用來自稱「Ｘ先先」、「Ｘ小姐」，對於正確的稱謂使用，還是應稍微了解一下較佳，免得鬧出笑話。

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