他看前車通過淹水路段跟著過 下秒變漂浮車網笑翻
哈格比颱風昨日（3日）快閃台灣，造成部分路道淹水。網友在「爆怨公社」上發文，直說「颱風天要幹嘛？當然是泛舟啊」，他解釋經過淹水路段看到前方車通過，自己跟著開過去，沒想到車子越來越沒力，就這樣漂浮在水面上，網友看了也笑回「過得去是拓海，過不去是填海」、「原來這就是傳說中的漂移」。
原Po解釋，他經過士林福林路時，看到前方路段淹水，他表示「看前面的車可以過就跟著過，結果我失敗了」，他打給道路救援，客服小姐請他先打空檔慢慢停到旁邊，原Po表示「我說車子已經浮起來了，客服小姐噗一聲笑出來」，最後是警察幫忙脫困。
他事後表示，他都沒有放油門，車就越來越沒力，他解釋「然後…就沒有然後了，會知道車浮起來是因為其他車開過去，整台車就開始漂…」，目前原廠修車報價要花八萬元，他表示「但按照經驗大概要10（萬元），拆了不修再裝回去大概快2（萬元）的拆裝費」。
網友看完回覆「看到浮起來我也笑了一下」、「哇原來是在開船R」、「原來你跟梁靜茹這麼熟，她的勇氣都給了你」、「再怎樣都不要冒險，別人敢衝是荷包深阿」、「原來這就是傳說中的漂移」、「淹水硬要上，結果車壞了，像極了愛情」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言