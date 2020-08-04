他看前車通過淹水路段跟著過 下秒變漂浮車網笑翻

哈格比颱風昨日（3日）快閃台灣，造成部分路道淹水。網友在「爆怨公社」上發文，直說「颱風天要幹嘛？當然是泛舟啊」，他解釋經過淹水路段看到前方車通過，自己跟著開過去，沒想到車子越來越沒力，就這樣漂浮在水面上，網友看了也笑回「過得去是拓海，過不去是填海」、「原來這就是傳說中的漂移」。

原Po解釋，他經過士林福林路時，看到前方路段淹水，他表示「看前面的車可以過就跟著過，結果我失敗了」，他打給道路救援，客服小姐請他先打空檔慢慢停到旁邊，原Po表示「我說車子已經浮起來了，客服小姐噗一聲笑出來」，最後是警察幫忙脫困。

他事後表示，他都沒有放油門，車就越來越沒力，他解釋「然後…就沒有然後了，會知道車浮起來是因為其他車開過去，整台車就開始漂…」，目前原廠修車報價要花八萬元，他表示「但按照經驗大概要10（萬元），拆了不修再裝回去大概快2（萬元）的拆裝費」。