師傅大熱天裝冷氣狂爆汗 客人回頭竟投訴「汗臭味太重！」

夏天高溫炎熱，許多人紛紛為家中添購冷氣，有冷氣技師表示，他某日到客戶家中裝冷氣，因為天氣熱導致滿身大汗，為了避免粉塵亂飛，連電風扇都不敢打開，想不到結束安裝作業後，竟被客訴「技師太臭了」。還有冷氣技師崩潰表示，近日業務繁重，經常挨客人罵「怎麼那麼久」，讓他們都相當無奈。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他是一名冷氣安裝技師，到客戶家中安裝冷氣時，都有盡量保持客戶家中乾淨，為了避免粉塵亂飛，也不敢要求打開電風扇，因為夏天炎熱，安裝冷氣的同時他也滿身大汗，想不到作業結束後，客戶竟打電話來客訴，只因「技師汗臭味太重」，讓他崩潰大嘆「可以高抬貴手嗎？」

還有冷氣技師也表示，近日業務繁重，每天都有裝不完的冷氣，從早上一路工作到晚上9點，到了客人家中安裝冷氣時，又要被客人痛罵「怎麼那麼久才來裝冷氣？」甚至有人會狂打電話催促，他大嘆「我們都沒休息了，身心都好疲憊！」

其他網友則表示「下次維修不要去...熱死這家...」、「這個天氣幫人裝冷氣，是功德」、「刻薄的客人」、「如果您沒去裝冷氣！我就不信她不會熱到臭！」、「 沒請師父們喝涼水就很不應該了」、「 誇張喔…這也能投訴」。

還有網友建議「把工作服換成不是棉的，會改善很多。辛苦了」、「這時候就要把室外機裝裡面，室內機裝外面就對了」、「就算冷氣壞了我們都會開風扇給師傅吹⋯真是百百種人都有。缺乏同理心」。

另外有人表示，「我們公司中午叫便當，外送的人來，也是滿身汗，說要借廁所請他脫鞋進來，忽然一股味道，我可以接受，畢竟天氣熱腳臭，可是有同事說怎麼有味道，我沒說話，直接去開電風扇吹，要將心比心」。