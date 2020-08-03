她好心送車票幫助年邁阿伯 回頭卻發現心碎真相

勿以惡小而為之，勿以善小而不為！女網友昨日（2日）在台北轉運站遇見一位阿伯，阿伯向她表示要趕回台南掛號，女網友好心將手上的票送給阿伯，沒想到她到候車處，看見阿伯拿她的票與另名男子交換，女網友上前詢問才發現，一切都是騙局，她表示「我沒有想要討回那幾百塊，可是我心裡感覺很受傷」。

原Po在「爆廢公社」上發文，她表示自己在14：40分買了一張回台南的票，此時一位阿伯上前詢問，原Po說「我以為他要問售票機如何操作，下一刻他拿出一疊紙（看似掛號單，但我沒仔細看）說什麼，女兒什麼趕著要回台南掛號，總之我把我手上的票給了阿伯」，原Po見客運要開了，她趕緊請阿伯上樓搭車，她心裡也因為幫助人而感到滿足。

沒想到，當原Po重新買票上樓後，她發現阿伯排在15：00準備上車的隊伍，但阿伯又走出隊伍，沒有上車，原Po說「過了幾分鐘看阿伯走去櫃檯，拿著提款卡和車票不知道說了什麼，我坐著看那一幕沒有上去詢問，就怕錯怪了阿伯，但沒幾分鐘阿伯跑去跟我附近一位先生搭話，他們又一起走向櫃檯不知道辦理什麼」。

原Po按耐不住心情，上前詢問那位先生，先生解釋，「他（阿伯）說他的票過時間了，櫃檯不讓他退款，所以用跟我換票的方式讓他可以退款」，原Po聽完很傻眼，立刻向先生跟櫃台解釋一切真相，原Po表示「我跟櫃檯說沒事，只是提醒他我們都被騙了，我沒有想要討回那幾百塊，可是我心裡感覺很受傷，也提醒大家注意」。

網友看完回應「以後遇到要幫忙的。只能直接帶去找服務中心了」、「阿伯你賺了幾百塊，但是卻損失了無價的愛心！」、「車站的日常，出門在外被搭話，絕對不會有好事」、「濫用愛心的人本來就很多了」、「真的很難過⋯⋯明明是做善事」、「利用別人的愛心來行騙，真的很過份」。