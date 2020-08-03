黑色賓士霸道「橫停」佔三停車格！網提「超壞建議」反擊

開車出外停車時必須小心前後左右，避免影響到其他車輛，然而有網友日前在停車場撞見一台黑色賓士，竟以橫向方式停在停車格內，一台車就佔用了3格停車格，讓他傻眼痛批「這樣停車，完全不管別人要停哪裡」。有網友開玩笑建議，可停在賓士車頭旁的停車格，讓他進退兩難。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張照片，只見在停車場中，有一台黑色賓士竟以橫向方式停車，區區一台車就佔用了三格停車格，相當誇張，讓他痛批「這樣停車，完全不管別人要停哪裡」。

其他網友也留言「有錢就是任性」、「停這樣的，應該非常急，屎快噴了，就原諒吧」、「車主如車牌 真的就八七」、「開賓士的人就是霸氣」、「車主很明顯不會停車，就原諒他吧！」、「沒辦法，駕照是青蛙腿換的」。

有許多網友提出「超壞」建議，留言「卡住不讓他走」、「停他右邊就好呀！一起側停」、「停在他車頭夾死他」、「倒車入庫停進去就對了」、「停在他前面那格」、「前後夾殺，讓他出不來」。