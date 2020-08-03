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點外送不註明送餐樓層！外送員、社區保全氣到互槓

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員不說明送餐地址，被社區大樓保全阻止上樓。圖／聯合報系資料照片
外送員不說明送餐地址，被社區大樓保全阻止上樓。圖／聯合報系資料照片

外送平台崛起，不過對於社區大樓的保全而言，外送員若要上樓送餐，仍須說明清楚，以免陌生人任意進出大樓發生危險。有擔任保全的網友表示，日前遇到一名外送員，對方卻說訂餐人沒有說明詳細樓層，礙於規定他無法讓外送員上樓，想不到外送員卻向訂餐人抱怨「被保全刁難」，讓他很是無言。

一名職業是社區大樓保全的網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前大樓外來了一名外送員，他基於規定，詢問對方要送餐到哪一樓層，外送員卻只回應「我要送B棟」，他進一步詢問「是哪一棟的哪一樓？」外送員跳針回答「我要送B棟」。

保全回應「可是妳沒講樓層，我要怎麼讓妳送上去？」外送員疑似不耐煩，回應「啊上面地址就寫B棟啊！」該網友直言，「B棟總共14樓，一樓兩戶，共28間，妳只告訴我要送B棟，難道要我每間都打對講機上去詢問嗎？能不能請先問好客戶的樓層再來做外送服務？」想不到外送員卻很兇的說「我只是要送上樓而已，你是有什麼問題？」

接著外送員撥電話給訂餐人，住戶便與保全聯絡詢問原委，保全回答「我沒有阻止外送員上樓，只是她沒告訴我樓層，只跟我說要送B棟，這樣我實在很難做，我請她問清楚再來外送，怎知道她就跑出去打電話給你們了，還麻煩你們跟外送員講一下，我會讓她直接送上去」。

結果等了5、6分鐘，外送員都沒有進門上樓，保全只好以對講機與住戶聯絡，請住戶下樓取餐，想不到住戶下樓後，外送員竟向住戶抱怨「被保全故意刁難」，抱怨了至少10分鐘，讓他大嘆「真是有理說不清」。

其他網友則認為，此事是訂餐人的問題，當初訂餐時就應將住址寫清楚，否則只會造成他人困擾，留言「地址打完整不就沒事了，住社區大樓只寫幾號誰知道要送到哪裡」、「主要是訂餐人的問題吧」、「我覺得住戶應該是沒事先說好在哪個樓層」、「不說就一間一間問，等住戶投訴，大樓就會決定禁止外送上樓」。

有網友表示，「外送員不會覺得客戶只告知B棟，沒有哪一樓哪一戶，他自己進去後要怎麼送嗎？一戶戶問也不太可能吧？真的怪怪的。若是住宅大樓，很多都是管理員還需要先詢問住戶，是否有訂餐或是訪客，確定有才能進入，不然隨便一個說外送，其實是要行竊的，或是找住戶麻煩的怎麼辦？」

外送員 爆怨公社

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