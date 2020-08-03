夾娃娃機竟放活鸚鵡 牠無助害怕四處逃！網公憤：鳥不是玩具

夾娃娃在台灣相當流行，幾乎隨處都能看見夾娃娃機台，台主也發揮創意，提供許多特別的產品，不過卻有網友發現，某夾娃娃機台內居然放有一隻金太陽鸚鵡，操作人竟設法以機台爪子抓住鸚鵡，讓鸚鵡非常害怕四處竄逃，引發網友公憤，疑似機台主人卻不願承認，也不肯透露地點。

有網友在臉書社團「鸚鵡抱抱～愛鳥的社團」貼出一則影片，影片內可見一台夾娃娃機台，台內放有一隻活生生的金太陽鸚鵡，操作機器者設法以爪子抓住鸚鵡，將鸚鵡逼至機台角落，放下爪子後鸚鵡害怕的飛走，操作者不死心，再次以爪子逼近鸚鵡，鸚鵡依然四處竄逃。

該網友痛批「這樣的行為太惡劣了吧！」呼籲大家注意家裡附近的機台，希望能協助拯救可憐的鸚鵡。該篇貼文引發近4千人按讚、1千人分享。

有網友將貼文轉發至臉書社團「爆怨公社」，該網友表示，「分享影片的人已經打電話給機台小姐，但是對方死不承認，也拒絕透露機台地點。對方現在已經死都不接電話了」。

虐待鸚鵡的行為引發網友公憤，留言「誇張....你怎不在裡面被夾」、「我上次才轉發桃園的也是這個事件...怎麼現在又出現了...這個台主一定會有報應！」、「一點都不好玩，金金一臉驚恐的樣子令人心疼」、「真的好可憐的鳥寶」、「太過分了！鳥不是玩具耶！不愛鳥也不能這樣傷害呀！」