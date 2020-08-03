小孩學什麼才藝cp值高？ 網友狂推這項可「促進大腦多方作業」

從小去上才藝班是培養興趣還是多一項技能呢？近日有位媽媽在「批踢踢實業坊」上提問，她表示她讓兒子去學象棋、圍棋，卻被長輩嫌浪費錢，她詢問「學才藝難道都是浪費錢嗎？」，並質疑哪項才藝的cp值高，引起許多網友討論。

原Po表示，她讓讀小學的兒子學象棋、圍棋，結果長輩嫌說「浪費錢、補國英數才對，下期邊玩邊學就好，哪有人在補象棋」，原Po無奈的說「老人就是不懂啦」，但也讓她反思「學才藝難道都是浪費錢嗎？學什麼才藝cp值才高？為什麼？」

學鋼琴促進大腦多方作業 長大後可打工教鋼琴

網友看完，一致認為「鋼琴」是最佳選擇，「學鋼琴促進大腦多方作業能力，以後也可以打工教鋼琴」、「而且會鋼琴等於基礎樂理ok，之後學啥樂器都快」、「鋼琴！小時候被表姐說服練習很累放棄，不會看譜超遺憾」、「鋼琴，之後學音樂都超快」、「推鋼琴，我小時候最不後悔學過的東西」。

軟硬網顧眼睛又顧身體 學寫程式可參加科展

也有人覺得「運動，例如軟硬網、乒乓等等，顧眼睛又顧身體」、「象棋真的沒必要...鋼琴書法都比較好」、「我姊小朋友好像參加科展類的，有學寫程式」、「學才藝不就是要找小孩真的有興趣的，問cp值搞錯什麼了吧…」、「興趣才不是用CP值來計算的，是拿來陶冶性情的」。