國道休息站花30元買豆腐湯 照片曝光網狂酸：這樣20元都嫌貴

不少人出遊都喜歡到國道休息站買伴手禮或坐下來用餐，但一旦餐點出問題或受到不好的服務，就會破壞原有出遊的興致。對此，就有一名女網友在《 Dcard 》中PO文提到，日前和朋友一起去爬山，北上時因為太累就就決定在清水休息站吃晚餐，但因為不舒服男友就幫她在美食街點了一碗30元的豆腐湯，沒想到拿到餐後，整碗湯裡只有一塊小豆腐，讓她不禁傻眼問道「這樣的豆腐湯幾元你會買？」

原PO在文中表示，近日和朋友爬完合歡山後要北上返家，因為大家都太累所以決定在清水休息站一起吃晚餐慶祝，但當時原PO肚子不舒服沒食慾，於是就請男友去美食街點碗熱湯，隨後男友就在一家日式丼飯店點了一碗30元的豆腐湯，但餐點一送上後豆腐湯裡卻只有一塊小豆腐，讓男友也疑惑的說「店員是不是弄錯什麼了？這豆腐湯長這樣？」

從原PO貼出的照片中可見，一碗30元的豆腐湯內只有一口小豆腐，和未被盛滿的清湯，乍看之下真的不像是30元豆腐湯該有的樣子，原PO也無奈說道「只有一口豆腐，花了我30元，雖然知道休息站餐點的價格會比較貴，但只給一塊豆腐？至少也拿片葉子，還是草的裝飾一下啊」。為了確認不是誤會，原PO還特地拿發票去詢問店員，但店員卻也只是冷淡的回「對，這是單點30元的豆腐湯」。

最後原PO也只能接受事實把豆腐湯喝光，並提醒自己和網友，下次菜單上沒有的東西，還是要思考一下或是問清楚後再點餐，否則就會遇到像她這樣的情況。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應「看起來像是免費的清湯，感覺不是真的用來當餐點的」、「那塊豆腐看起來心情不好，沒有活力」、「好慘的豆腐湯，就算只有一點點蛋花，幾個蔥末也能提高賣相」、「30塊應該都可以買一盒豆腐了」、「這明明看起來一碗20都嫌貴」、「看起來好像豆腐加水」、「這應該叫做清水豆腐湯」、「國道休息站美食街的東西就是這樣，見怪不怪了」。