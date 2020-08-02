快訊

東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車騎哪才安全？ 網曝答案喊「這樣騎」離死神最近

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「機車是不是騎在混合車道的中間最安全」，貼文立刻掀起熱議。聯合報系資料照片／記者施鴻基攝影
網友好奇「機車是不是騎在混合車道的中間最安全」，貼文立刻掀起熱議。聯合報系資料照片／記者施鴻基攝影

近日多起駕駛未遵守兩段式開車門，造成後方騎士閃避不及發生車禍，這讓一名網友好奇「機車是不是騎在混合車道的中間最安全」，問題一出立刻掀起熱議，其中「這樣騎」被最多人直言「離死神最近的地方」。

原PO在PTT發文表示，最近一直出現路旁汽車突開車門，導致車禍的意外，「自己認為機車不亂鑽，非必要不要靠右騎，直接騎在混合車道中間，可以避免路邊併排停車卡在前面、路邊違停或臨停、突開車門的爛駕駛、公車靠邊停擋在前面，大家的想法是什麼？」

對此，網友留言回應，「騎車、開車要長眼才最安全」、「本來就該騎車道中間，路邊慢車道根本不能騎機車」、「騎中間沒什麼問題，重點是後面有車比你快記得讓」、「直行當然是內線，想撞死人的是少數，隨意開車門的是多數」、「單線道本來就是這樣騎，但困難點是機車超愛鑽」。

不過，多數網友指出「騎右邊」事故率最高，「靠右騎就長期洗腦下來的觀念，台灣路邊一堆障礙物，騎右邊常常要左切，一堆人又不看後照鏡才切，很多人沒出事是因為後車在讓」、「騎右側路邊危險狀況多，可能為了閃避而切入內車道」、「一堆小黃忽然爆衝停在路邊車道，為什麼還有人覺得機車騎路邊好安全」、「公車快速切進站，駕駛反應不及容易被輾死」。

事實上，根據道路交通安全法規定，機車在未劃分快慢車道之道路，應在最外側二車道行駛；單行道應在最左、右側車道行駛行駛，在已劃分快慢車道之道路，雙向道路應在最外側快車道及慢車道行駛；單行道道路應在慢車道及與慢車道相鄰之快車道行駛。

PTT

延伸閱讀

最狂下午茶！上班爽喝「清涼啤酒」 員工福利羨煞一票網友

吃沙拉牙齒斷裂花5萬植牙 「肇事兇手」超意外網驚有陰影了

李眉蓁被王浩宇問倒「連錯5題」 李正皓：替她擔憂8月1日政見會

18歲男與死黨辣媽一夜情！「最棒經驗」讓他想繼續

相關新聞

他自製冷泡茶誤看教學變10倍特濃 網笑翻：可以不用睡了

不少台灣人喜歡在家泡茶，甚至還會買一大堆泡茶用具，閒情之餘就會在家中沖泡，不過看似簡單的「泡茶」當中卻有許多學問，若是比例調配不好…

機車騎哪才安全？ 網曝答案喊「這樣騎」離死神最近

近日多起駕駛未遵守兩段式開車門，造成後方騎士閃避不及發生車禍，這讓一名網友好奇「機車是不是騎在混合車道的中間最安全」，問題一出立刻掀起熱議，其中「這方向」被最多人直言「離死神最近的地方」。

客人印罰鍰繳費單未取 店員「慘賠1400元」哭：兩天工資沒了

許多民眾會到超商直接列印罰鍰單繳費，不過若是印了繳費單卻被其他顧客取走繳費，恐怕會讓店員惹上麻煩。一位超商店員發文抱怨，他說遇到一位客人在超商列印了罰鍰繳費單，但是單子卻沒取走，被另外一位客人連同高鐵繳費單一起繳了，但對方也不認賠這筆罰鍰，最後責任落在原PO身上。

小偷闖空門「三倍券被偷光」男子回家一看放心：幸好貓沒不見

三倍券上路至今已一段時間，有不少民眾已經拿實體券去消費，或是將三倍券存在悠遊卡裡，以防實體券用丟。有網友近期發文分享，表示自己領完實體三倍券後，將它放在家中，沒想到自己還沒花，家裡就遭小偷闖空門，三倍券和其他財物全部被偷走，總共損失約一萬元，不過他一回家不是擔心三倍券，而是自己的貓，擔心牠因此跑出去失蹤。

繞圈圈以為幸運搶最後車位！結局驚見一車停兩位 他氣炸

開車的人都知道，有時候真的有些地方常會遇到「一位難求」的煩惱，不停的繞圈圈就是等不到車位，有民眾抱怨，好不容易排隊到顯示了一個車位，結果繞了好幾圈才發現這個剩下的車位，竟然是一台法拉利「一車停兩位」，氣得直呼「沒有人這樣停車的」，騙了一堆守規矩想停的人，引起網友熱議。

包牌威力彩「差一號」中頭獎31億 他揭中獎金額崩潰大嘆

威力彩27日晚間開出史上最高頭獎金額31億，由兩注均分，分別獎落台北市大安區和南投縣竹山鎮的彩券行，令許多沒中獎的民眾感到羨慕。有網友近期發文指出，自己當時花了800元包牌，差一號就中了頭獎，令他覺得非常可惜，不過網友們看到原PO的中獎金額後，也紛紛留言表示羨慕。

對中醫信任度有多高？網友發文引戰挨批：民俗療法不等於中醫

中醫與西醫診療方式大不同！眾人皆知，中醫透過把脈，結合中藥材、針灸、推拿按摩等方式治療身體病痛，西醫則依據科學辦法進行判斷治療。不過由於不像西醫可直接經由科學儀器觀察，有些人對中醫仍抱持半信半疑的態度。

宅配網購商品遭物流公司丟家門口 她氣炸：被偷了誰負責

現代人越來越習慣以網路的方式購物，不但能簡單貨比三家，更可以省下外出採買的時間。但近日有位網友分享自身網路購物的經驗，她表示前幾天在網路買了收納櫃，貨到當天卻因當時正在忙工作，而沒有接到電話，便覺得物流公司明天會再打來。但回家後卻發現自己的包裹被放在家門口，讓原PO傻眼表示「要是包裹被偷了誰負責？」

遭前任「盜刷」搭Uber 他呼籲：保護好自己的卡片

許多情侶在交往期間會有共用物品的習慣，但近日有位網友分享，在交往時曾讓前女友的Uber帳號綁定自己的Visa金融卡，但在分手後發現自己沒有搭車，手機卻收到刷卡紀錄的簡訊，因此懷疑是前女友誤刷。但因已被前女友封鎖所有通訊軟體，又不好意思麻煩共同朋友轉告，只好向銀行客服人員請求協助換卡。

YouTuber「一隻阿圓」訂外送 一天內兩次都沒收到讓她嘆太扯

現因外送平台普及度高，只要滑滑手機下訂餐點後，就有外送員替你貨送到府。但近日YouTuber「一隻阿圓」在Instagram限時動態表示，自己是一個很常訂外送的人，最近連續一個月內兩次訂完餐後，都沒有收到餐點，也聯繫不到外送員，向網友們發問「有人知道怎麼處理嗎？」

點一顆荷包蛋30塊 網傻眼：養在玉山的放山雞蛋？

外面賣的煎蛋價格越漲越貴，從前早餐店都是一顆5塊，現在幾乎都是一顆10塊了。然而，這都還不算貴。有位網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他竟吃到一顆要價30塊的荷包蛋！

安心補助遊澎湖又出包！民宿遭調換讓遊客與業者互控不是

澎湖旅遊再出包！近期有位網友分享，想使用安心旅遊補助到澎湖遊玩，原先溝通好能使用補助四天，到場後才發現住宿地點遭更改，也因更改後的民宿無法申請安心旅遊補助，必須全部自費。但正值暑假期間，在澎湖根本就一房難求，和民宿負責人溝通後，決議住在更改後的民宿，但補助天數降為兩天，且房數也從原本的六房改為五房。

熱門新聞

看似平凡！全聯這款蛋糕被網友推爆 直呼：甜點櫃的第一名

工程師染疫找不出感染源 他爆：還有兩種可能

阿伯指著報紙說「雞塊」 店員誤會鬧笑話：不要投訴我

機車騎哪才安全？ 網曝答案喊「這樣騎」離死神最近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。