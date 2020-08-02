機車騎哪才安全？ 網曝答案喊「這樣騎」離死神最近

近日多起駕駛未遵守兩段式開車門，造成後方騎士閃避不及發生車禍，這讓一名網友好奇「機車是不是騎在混合車道的中間最安全」，問題一出立刻掀起熱議，其中「這樣騎」被最多人直言「離死神最近的地方」。

原PO在PTT發文表示，最近一直出現路旁汽車突開車門，導致車禍的意外，「自己認為機車不亂鑽，非必要不要靠右騎，直接騎在混合車道中間，可以避免路邊併排停車卡在前面、路邊違停或臨停、突開車門的爛駕駛、公車靠邊停擋在前面，大家的想法是什麼？」

對此，網友留言回應，「騎車、開車要長眼才最安全」、「本來就該騎車道中間，路邊慢車道根本不能騎機車」、「騎中間沒什麼問題，重點是後面有車比你快記得讓」、「直行當然是內線，想撞死人的是少數，隨意開車門的是多數」、「單線道本來就是這樣騎，但困難點是機車超愛鑽」。

不過，多數網友指出「騎右邊」事故率最高，「靠右騎就長期洗腦下來的觀念，台灣路邊一堆障礙物，騎右邊常常要左切，一堆人又不看後照鏡才切，很多人沒出事是因為後車在讓」、「騎右側路邊危險狀況多，可能為了閃避而切入內車道」、「一堆小黃忽然爆衝停在路邊車道，為什麼還有人覺得機車騎路邊好安全」、「公車快速切進站，駕駛反應不及容易被輾死」。

事實上，根據道路交通安全法規定，機車在未劃分快慢車道之道路，應在最外側二車道行駛；單行道應在最左、右側車道行駛行駛，在已劃分快慢車道之道路，雙向道路應在最外側快車道及慢車道行駛；單行道道路應在慢車道及與慢車道相鄰之快車道行駛。