小偷闖空門「三倍券被偷光」男子回家一看放心：幸好貓沒不見

三倍券上路至今已一段時間，有不少民眾已經拿實體券去消費，或是將三倍券存在悠遊卡裡，以防實體券用丟。有網友近期發文分享，表示自己領完實體三倍券後，將它放在家中，沒想到自己還沒花，家裡就遭小偷闖空門，三倍券和其他財物全部被偷走，總共損失約一萬元，不過他一回家不是擔心三倍券，而是自己的貓，擔心牠因此跑出去失蹤。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，他說自己領完三倍券後就將其放在家中，未料家裡被小偷闖空門，三倍券、手機等財物都被偷走，小偷甚至還打開冰箱喝了一瓶綠茶，令他相當氣憤，不過他第一時間擔心的不是三倍券而是家中的愛貓，他說「幸好家裡的貓咪沒跑出去，錢被偷還可以再賺，貓咪要是不見，我肯定殺爆你」。

而他也提醒民眾，「警察說最近疫情影響，衝空門事件很多，各位請多加注意家中財物」，對此網友們則紛紛留言，「連綠茶也不放過」、「還好我已經趕快花光光」、「還好貓咪沒事」、「好險貓咪沒跑掉，其餘的再賺就好，貓咪只有一隻」、「小偷很懂，如果偷貓，估計他偷來的錢都要繳到貓身上了」、「下次養老虎，貓咪太傻眼了」、「小偷如果去我家肯定會很失望，唯一值錢的剩貓而已」。