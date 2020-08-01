包牌威力彩「差一號」中頭獎31億 他揭中獎金額崩潰大嘆

威力彩27日晚間開出史上最高頭獎金額31億，由兩注均分，分別獎落台北市大安區和南投縣竹山鎮的彩券行，令許多沒中獎的民眾感到羨慕。有網友近期發文指出，自己當時花了800元包牌，差一號就中了頭獎，令他覺得非常可惜，不過網友們看到原PO的中獎金額後，也紛紛留言表示羨慕。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，他說自己那次為了跟風湊熱鬧，花了800元包牌威力彩，並選了電腦選號，未料開獎後發現自己跟頭獎31億的號碼只差一號，令他感到痛苦，他說「以前都笑新聞跟頭獎擦身而過的人一定會崩潰，想不到發生在自己身上真的很痛苦」。

只見原PO其中一組的號碼為「05、12、19、21、27、37」，而第109000060期威力彩獎號為「05、08、19、21、27、37」，原PO的第一區號碼與獎號差了一號，他透露自己中了三獎1注、四獎7注，實拿總共23萬元。

貼文一出後，許多網友也紛紛留言，表示「連二獎都沒有其實你離頭獎還很遠」、「我要一萬」、「如果知道會中二獎，誰不會包二區」、「這感覺真的很不好，不如不要中，還好過些」、「就差一點點」、「我家負債，可以救濟我嗎」。