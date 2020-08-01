繞圈圈以為幸運搶最後車位！結局驚見一車停兩位 他氣炸

開車的人都知道，有時候真的有些地方常會遇到「一位難求」的煩惱，不停的繞圈圈就是等不到車位，有民眾抱怨，好不容易排隊到顯示了一個車位，結果繞了好幾圈才發現這個剩下的車位，竟然是「一車停兩位」，氣得直呼「連法拉利也沒像你這樣停車的」，騙了一堆守規矩想停的人，引起網友熱議。

網友在臉書爆怨公社寫道，日前排了很久的地下停車場車位，好不容易等到了顯示器顯示剩一個車位，結果進去繞了好幾圈後才發現這個唯一的車位，結果一看發現，是一台直接占了兩個車位，而且就不偏不倚的壓在分隔線上，讓他氣得直呼「連法拉利也沒像你這樣停車的」，結果後面湧進了一堆車子，因為機器一直顯示還有一個車位，後來車主離開的時候還是顯示「001位」，騙了後面很多守規矩想停車的人。

其他網友看到也熱烈回應「他停的很整齊啊，厲害厲害！」、「他的車前有那麼大的位子還能橫停一台啊！」、「這種真的滿爛的⋯⋯雖然靠牆那邊不好停，但也不要佔用兩個車位！」、「這直接就跟他們管理部講就好了，如果是賣場的停車場，他們會廣播讓他丟臉！」、「千萬超跑這樣停都還會表明自己買了兩個停車格，這種殘值不多的不曉得沒錢在跟什麼風！」

最近也常發生擋車「停車糾紛」，從合歡山滑雪山莊違停事件後，類似的情況連環爆出，導致依規定停車的車主無法出入，只好棄車，但這種情況卻只能開罰1,200元後了事，缺乏公德心的違停也引發眾怒，紛紛想要動「私刑」解決，不少網友也建議「政府應該要修法」、也有人認為可以「以民法的第五款侵權行為來提告」，但仍建議用公權力方式處理可能會是最好。