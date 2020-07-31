遭前任「盜刷」搭Uber 他呼籲：保護好自己的卡片

許多情侶在交往期間會有共用物品的習慣，但近日有位網友分享，在交往時曾讓前女友的Uber帳號綁定自己的Visa金融卡，但在分手後發現自己沒有搭車，手機卻收到刷卡紀錄的簡訊，因此懷疑是前女友誤刷。但因已被前女友封鎖所有通訊軟體，又不好意思麻煩共同朋友轉告，只好向銀行客服人員請求協助換卡。

原PO在28日於Dcard的有趣版發文表示，因前女友家裡管錢管的比較緊，不喜歡她隨便搭Uber，所以才會答應讓她綁自己的卡。但因兩人已分手一段時間，自己也沒有搭乘Uber，卻陸續收到2筆刷卡紀錄，讓他不禁懷疑應該是前任所使用。原PO表示，自己已遭對方封鎖，「不知道她是不是忘記切回她的卡片，可是我又聯絡不上她，也不太好意思透過朋友跟她處理」。

此文一出，不少留言表示，「這算盜刷了吧」、「這不能解除綁定嗎」、「剪卡吧」、「是我一定告^_^」、「這樣是盜刷了吧」、「報警啊，或打電話給客服解除綁定吧」、「這個可以算竊盜了」、「這可以告她唷」。

更有網友分享自身相同經歷，無奈表示「跟我真的是同病相憐啊，我前男友也是這樣，分手後盜刷我的卡。錢後來也沒還，還找人來威脅我。最後因為他完全不覺得自己有錯，也不打算還錢，後來直接鬧上法庭。結果他還在檢察官面前哭說自己是不小心的，最後就不起訴了，所以，就算吿了大概也沒用，趕快把卡停了重辦吧」。

而若未經同意盜刷他人卡片，可根據刑法第339條詐欺罪得利罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

對此，原PO事後也回應表示，念在先前雙方還有一段感情，報警甚至提告都會是下下策。並表示會先與前任聯繫，若未獲改善再使用此方法。最後，原PO在文末表示自己已更換卡號，並記取這次教訓。