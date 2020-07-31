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YouTuber「一隻阿圓」訂外送 一天內兩次都沒收到讓她嘆太扯
現因外送平台普及度高，只要滑滑手機下訂餐點後，就有外送員替你貨送到府。但近日YouTuber「一隻阿圓」在Instagram限時動態表示，自己是一個很常訂外送的人，最近連續一個月內兩次訂完餐後，都沒有收到餐點，也聯繫不到外送員，向網友們發問「有人知道怎麼處理嗎？」
阿圓在限時動態中說明，因疫情關係，所以餐點都只能先送在管理室，但令她不解的是「為什麼外送員都沒和管理員確認地址就離開了」。第一次訂外送未收到餐，沒想到四小時後再訂一次外送，阿圓又上傳一張與外送員對話的截圖，對方說已抵達目的地，並向阿圓表示「樓下管理員請妳下來拿」， 但當阿圓到樓下後卻沒看到餐點，讓她再度崩潰「會不會太扯，我現在只想哭欸，我一天遇到兩次是怎樣」。
最後沒拿到餐點的阿圓，只好自己煮麵來吃，並表示「我無奈」。但隨著網友建議她可以向客服反映後，也陸續收到退還款項。阿圓也藉此建議，「有申訴有機會，第一筆今天收到回覆了，第二筆收到了，等待第三筆，大家最近感覺要用貨到付款，剛剛很多網友都建議這樣」。
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