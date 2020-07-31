點一顆荷包蛋30塊 網傻眼：養在玉山的放山雞蛋？

外面賣的煎蛋價格越漲越貴，從前早餐店都是一顆5塊，現在幾乎都是一顆10塊了。然而，這都還不算貴。有位網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他竟吃到一顆要價30塊的荷包蛋！

網友上臉書社團「爆怨公社」問，「一顆荷包蛋30元正常嗎？今天開了眼界，商業午餐時間點了一顆30⋯⋯是我吃米不知道米價嗎？我知道雜貨店蛋一斤賣30元，不知道去外面點一顆荷包蛋竟然也要30，傻眼了。」

而之所以會這麼貴，恐怕是因為這不是一般餐廳，而是價位本就稍高的「咖啡簡餐店」，他們的商業午餐一份150，然而原PO原本想說一顆蛋頂多15至20塊，沒想到價格會是早餐店的三倍。

原PO更悔恨表示，「我想我真的太少吃外食了，蛋有很多種類，我知道沒有先問店家是我最大的問題，被嚇到也是事實⋯⋯以後絕對不會再自以為是的亂點荷包蛋啦⋯⋯」

而網友們的反應也非常幽默「這一定是一隻從小聽莫札特長大的雞所下的蛋，所以才這麼貴！」、「大x鐵板燒蔥蛋30荷包蛋15！你那可能是養在玉山的放山雞蛋？」

但也有許多網友表示不意外，「飯店一顆一百，曾經有一桌花了800買8顆荷包蛋」、「一罐40元烏梅汁可以賣280元，30元的蛋算什麼」、「美食街吃咖喱飯加點一碗白飯30元」、「金錢豹2顆100」。

還有網友專業計算，「如果一個師傅的時薪是300，那每分鐘是5元，煎個荷包蛋算3分鐘+一個蛋的成本、油、瓦斯丶水電、房租，你覺得要多少錢，如果你是老闆，要不要利潤，不會是單你點一個荷包蛋覺得很簡單。」