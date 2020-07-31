安心補助遊澎湖又出包！民宿遭調換讓遊客與業者互控不是

澎湖旅遊再出包！近期有位網友分享，想使用安心旅遊補助到澎湖遊玩，原先溝通好能使用補助四天，到場後才發現住宿地點遭更改，也因更改後的民宿無法申請安心旅遊補助，必須全部自費。但正值暑假期間，在澎湖根本就一房難求，和民宿負責人溝通後，決議住在更改後的民宿，但補助天數降為兩天，且房數也從原本的六房改為五房。

原PO在31日於「爆料公社」上發文表示，原預計7/18~7/22去澎湖住宿四天，與民宿老板溝通時，確定能申請安心旅遊補助，便可以有六房共四天補助。到場後才發現住宿地點遭更改，與原訂房老闆溝通後才決議住在更改後的民宿，並需「改租5個房間，且兩天只補助10000/5房，另外兩天全額自費」。讓原PO表示「11個大人4個小孩，擠在5個房間，真的很委屈」。

原PO更在文末補充道，因這不愉快甚至有被騙感覺的旅遊糾紛，打壞到澎湖玩的心情，所以決定跟消保官投訴。並藉此向網友提問表示，「民宿老闆把我們原本有付訂金的房間讓給其他客人，再請我們住沒有安心旅遊補助的其他民宿，這樣算違法嗎？」

原PO因這不愉快的旅遊糾紛，打壞到澎湖玩的心情，所以決定跟消保官投訴。 圖截自爆料公社

對此，這間民宿也在facebook上作出澄清，並表示「此客人當初想預訂我們民宿，但期間因為客滿，要我幫她尋找是否有其他住宿，找到後並且告知無補助，但價格較便宜。」針對這樣的提議，對方答應後匯款，卻在當天抵達民宿後要求使用補助。民宿方面更補充道「為減少雙方的損失，協助給此客人部分補助，雙方溝通過後都答應使用部分補助，且成功入住，現在卻還上網投訴，真的是無言以對！」

民宿也在facebook上作出澄清，並表示「此客人當初想預訂我們民宿，但期間因為客滿，要我幫她尋找是否有其他住宿，找到後並且告知無補助，但價格較便宜。」 圖截自爆料公社

部分網友們也留言建議「安心補助盡量找大間的，民宿有時會有問題」、「可以跟觀光局申訴，有申訴專線，請他們下架民宿業者」、「我覺得應該不只一個案例，應該很多人都選擇自己忍氣吞掉了」。更有留言分析「離島補助多1000元，故11大4小，原則上可用15000+15000=30000。所以用來澎湖玩4天6間房，還剩6份名額可用」。

而對於民宿方的澄清文和網友爆料的說詞不一，讓網友們紛紛表示，「通常訂房都會有紀錄，哪怕是透過平台也一樣」、「可能各有所隱瞞吧！不然通常要打死一個人就直接放對話記錄了」。