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細數2020年發生幾件大事 網友震驚：幾乎每月都有

聯合新聞網 / 綜合報導
網友細數2020年至今發生的重大事件。示意圖／ingimage
網友細數2020年至今發生的重大事件。示意圖／ingimage

今年才快過完7月就發生不少大事，像是駭人聽聞的新冠肺炎奧運史上第一次延期，再到昨（30）日前總統李登輝病逝。對此，有網友細數2020至今發生的幾件大事，不少人看完驚呼「每月都值得紀錄」。

原PO在PTT發文表示，2020庚子年發生的重大事件，今年初爆發21世紀第一個全球瘟疫「新冠肺炎」，1月台灣發生最嚴重將領空難及總統大選開出史上最高當選票817萬，2月台灣中小學第一次延後開學、3月國際奧會宣布將延期奧運1年。

原PO接著提到，4月中華職棒領先全球舉行開幕戰、頭一遭國際油價期貨價格下跌至負數，5月台灣首位直轄市長罷免通過、6月香港實施《港版國安法》，7月最高威力彩獎金31.2億、台股歷史新高點，盤中來到13028、第一位台籍民選總統逝世。

貼文掀起網友們的熱議，「以後歷史課的重點年份」、「過一陣子台灣首次換護照」、「以後高中生歷史考卷不會寫就先猜2020」、「多災多難的一年」、「以後沒有人背甲午戰爭哪一年了，只要背2020庚子全亂」、「台灣創下超多第一」。

新冠肺炎 奧運 李登輝 台股 PTT 威力彩

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