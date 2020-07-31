他買小番茄回來拜拜竟挨罵 網友解釋禁忌原因

拜拜是台灣習俗最常見的一項儀式，長輩通常都會提醒哪些水果不能拜，一名網友不常拜拜，因此也不了解拜拜時應該用哪些水果當供品，沒想到被家人叫去買水果，回來後竟然被臭罵一頓，只因為他買了小番茄，番茄籽太多不適合，讓他聽完氣憤地說「有時候真的很不爽一些習俗」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己平常沒在拜拜，所以準備供品一事也就不那麼了解，但日前他被家人叫去買要拜拜的水果，但又沒有告知什麼可以買、什麼不能買，因此他只好選自己喜歡吃的小番茄，沒想到買回去之後就被痛罵一頓，「小番茄不能拜啦，你怎麼買小番茄？番茄不能拜、芭樂不能拜，你不知道嗎？」原PO聽了相當疑惑，不解為何小番茄不能當供品。

家人解釋因為小番茄有很多籽，拜了會「烙賽（拉肚子）」，所以小番茄不能拿來拜拜，原PO聽了不滿的回嗆說「我買火龍果你怎麼不說不能拜，火龍果籽比番茄多啦」，不過家人仍堅持番茄就是不能拜。

原PO不甘心無辜挨罵，氣得PO文抱怨「啊我就沒在拜，你想要怎樣啦？」他說並不是不尊重習俗，只是自己不常拜拜，對這種事也不了解，家人又不先說清楚，所以才會讓他覺得很討厭。

許多網友看了也覺得時代在變，很多習俗不應該墨守成規，「其實我也覺得很多習俗簡直搞死人，重點是問了他們都沒人知道為何，不然就是講一堆很瞎的理由」、「所謂的傳統根本就是長輩爽而已，他說了算，他不在乎的話你拜啥都嘛可以，一有不對的事情發生就牽拖東牽拖西，藉著傳統的名義情緒勒索」、「其實沒有什麼是不能拜的，重點是誠意，心不誠拜什麼再好再貴的都沒用」、「能不能拜，都嘛是人類自己講的」。

還有網友解釋這些不能拜的水果原因，「祭拜神明、祖先水果忌用番石榴、番茄等籽多、且籽可食的水果，據說這類水果籽因為可吃又不太消化，容易隨嗯嗯一起排出，被視為不潔，所以不能拿來拜神明」、「番石榴跟蕃茄為什麼不能拜，因為以前沒有廁所，吃了東西到處便便，那沒有消化的籽又長出番石榴的樹跟蕃茄的樹，然後又生果子」。

不過也有人提出比較安全的做法。「拜餅乾比較不踩雷」、「以後買餅乾、糖果、汽水」、「我都買蘋果、香蕉、橘子，比較不會被嫌棄」、「我現在自己拜都不照傳統，拜肯德基麥當勞胖老爹」、「之前要負責採買拜拜的水果，但我不懂那些習俗，我都直接叫老闆娘開清單看要買什麼水果直接講」、「上網查一下就不會出錯，或問一下水果行老闆，不難的」。