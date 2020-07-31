快訊

兩國論 vs.一個中國？那些年 被中美夾攻的李登輝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他買小番茄回來拜拜竟挨罵 網友解釋禁忌原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有人認為番茄籽多不宜拿來當供品祭拜。圖／聯合報系資料照
有人認為番茄籽多不宜拿來當供品祭拜。圖／聯合報系資料照

拜拜是台灣習俗最常見的一項儀式，長輩通常都會提醒哪些水果不能拜，一名網友不常拜拜，因此也不了解拜拜時應該用哪些水果當供品，沒想到被家人叫去買水果，回來後竟然被臭罵一頓，只因為他買了小番茄，番茄籽太多不適合，讓他聽完氣憤地說「有時候真的很不爽一些習俗」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己平常沒在拜拜，所以準備供品一事也就不那麼了解，但日前他被家人叫去買要拜拜的水果，但又沒有告知什麼可以買、什麼不能買，因此他只好選自己喜歡吃的小番茄，沒想到買回去之後就被痛罵一頓，「小番茄不能拜啦，你怎麼買小番茄？番茄不能拜、芭樂不能拜，你不知道嗎？」原PO聽了相當疑惑，不解為何小番茄不能當供品。

家人解釋因為小番茄有很多籽，拜了會「烙賽（拉肚子）」，所以小番茄不能拿來拜拜，原PO聽了不滿的回嗆說「我買火龍果你怎麼不說不能拜，火龍果籽比番茄多啦」，不過家人仍堅持番茄就是不能拜。

原PO不甘心無辜挨罵，氣得PO文抱怨「啊我就沒在拜，你想要怎樣啦？」他說並不是不尊重習俗，只是自己不常拜拜，對這種事也不了解，家人又不先說清楚，所以才會讓他覺得很討厭。

許多網友看了也覺得時代在變，很多習俗不應該墨守成規，「其實我也覺得很多習俗簡直搞死人，重點是問了他們都沒人知道為何，不然就是講一堆很瞎的理由」、「所謂的傳統根本就是長輩爽而已，他說了算，他不在乎的話你拜啥都嘛可以，一有不對的事情發生就牽拖東牽拖西，藉著傳統的名義情緒勒索」、「其實沒有什麼是不能拜的，重點是誠意，心不誠拜什麼再好再貴的都沒用」、「能不能拜，都嘛是人類自己講的」。

還有網友解釋這些不能拜的水果原因，「祭拜神明、祖先水果忌用番石榴、番茄等籽多、且籽可食的水果，據說這類水果籽因為可吃又不太消化，容易隨嗯嗯一起排出，被視為不潔，所以不能拿來拜神明」、「番石榴跟蕃茄為什麼不能拜，因為以前沒有廁所，吃了東西到處便便，那沒有消化的籽又長出番石榴的樹跟蕃茄的樹，然後又生果子」。

不過也有人提出比較安全的做法。「拜餅乾比較不踩雷」、「以後買餅乾、糖果、汽水」、「我都買蘋果、香蕉、橘子，比較不會被嫌棄」、「我現在自己拜都不照傳統，拜肯德基麥當勞胖老爹」、「之前要負責採買拜拜的水果，但我不懂那些習俗，我都直接叫老闆娘開清單看要買什麼水果直接講」、「上網查一下就不會出錯，或問一下水果行老闆，不難的」。

延伸閱讀

國道3號北上新竹寶山路段貨車翻覆 火龍果散落一地

外來種「番茄潛旋蛾」肆虐 南投仁愛鄉農災擴大

夏季水果出不去 彰化縣農民捐給社福團體做愛心

在花園內吃冰！中壢超狂方型冰　「番茄冰酥」限量必點、晚上還能爽嗑韓式炸雞

相關新聞

他買小番茄回來拜拜竟挨罵 網友解釋禁忌原因

拜拜是台灣習俗最常見的一項儀式，長輩通常都會提醒哪些水果不能拜，一名網友不常拜拜，因此也不了解拜拜時應該用哪些水果當供品，沒想到被家人叫去買水果，回來後竟然被臭罵一頓，只因為他買了小番茄，番茄籽太多不適合，讓他聽完氣憤地說「有時候真的很不爽一些習俗」。

公務員月薪7萬贏過95%民眾？ 眾曝數據打臉

公務員在台灣一向被視為「鐵飯碗」，不過大部分公務員的薪水在一般人的印象中，卻不像醫師或工程師那樣高，但卻有網友聽見公務員說自己月領7萬已經贏過台灣95%的人，讓他好奇上PTT問「真的假的？」

中威力彩頭獎後立刻不幹？ 多數網友不辭：不只是為了錢

史上最高的威力彩在27日開出，頭獎31.24億由2個人平分，羨煞許多人，民眾為了圓發財夢，開獎前紛紛下注，就是希望能夠一夕致富，更有網友發想如果自己中獎會繼續工作嗎？一名網友就發文提問表示如果中了威力彩，會想在何時辭職不幹？雖然看法各有不同，但多數人還是會選擇繼續工作。

哥哥送小學畢業女兒千元藍牙耳機 他嘆不會太奢侈嗎？

還記得小時候收過最貴的禮物是什麼嗎？近日有位網友分享，因哥哥的女兒今年國小畢業時拿到了市長獎，夫妻倆便想送她一個一千元的藍牙耳機當畢業禮物，但原PO則覺得小學生較易弄丟東西，且剛畢業就用這麼高價的藍牙耳機，讓他上網發文詢問「是現代時代真的不一樣，小學生戴個一千元的耳機只是家常便飯？」

學校行政人員有寒暑假可以放？ 網友揭真相

許多人嚮往能在學校工作，因為可以跟著學生一起放寒暑假，不過在學校的行政人員是否真的有寒暑假，掀起網友熱議。

吃沙拉牙齒斷裂花5萬植牙 「肇事兇手」超意外網驚有陰影了

相信有不少人咀嚼硬物造成牙齒受損，如果面積不大一般只需補牙即可，但嚴重者可能要花大錢治療。日前有網友分享慘痛經驗，在家享受美味沙拉，怎料吃到牙齒斷裂，甚至連牙根都碎了，害他要花5萬元來植牙，這代價讓他得不償失。

他不滿餐廳禁外食揪人上網留負評 店家：不排除提告

每家餐廳對於用餐的客人都有不同的規定，而近日有位餐廳的老闆娘分享，自家餐廳6年來一直都是強調「禁帶外食」，這期間大家也都非常遵守與尊重這個規定。但26日晚上，卻有一組客人經店員屢次勸告後仍不配合，最後更到該餐廳的google評論區不斷留言負面評論，讓該餐廳老闆娘表示「我們做錯的事，我們會道歉。但如果服務生真的沒有錯，我們也絕不會道歉」。

受不了！難忍朋友慣性遲到 網祭「一招」反制：絕對有用

跟朋友約時間出去玩，但朋友卻經常大遲到，這時心裡一定頗有怨言，但為了接下來開心活動，因此還是只能憋在心裡。就有一名網友PO文抱怨自己的朋友經常遲到，心裡已經非常不爽了卻還要裝沒事，因此發文想問網友「遇到這種情況到底該怎麼調適心情？」就有網友就給出意見，要他「直接比預訂時間晚1小時出門」。

一心只為防疫 護理師曬這雙「好不了的手」讓眾網友心疼

新冠肺炎疫情雖逐漸趨緩，但對醫護人員來說，各種防護措施卻絲毫不能鬆懈。近日一名女護理師在網路上貼出一張照片表示「這是護理師的手」，並說明自己每天都必須使用酒精消毒手，在必要時候更需戴上含粉手套，導致雙手易乾癢脫皮，就算擦了護手霜一樣沒用。

台灣何時開始輸韓國？ 網慘曝「關鍵點」：早就被超車

韓國成為台人旅遊的熱門選擇，就連影視產業也不斷輸出全球，「韓流」在世界各地引發話題。不過，就有網友好奇將台灣與韓國相較之下，台灣似乎輸了韓國一大截，這現象是從何開始？貼文一出隨即引起網友熱議。

健身房為何不會倒？內行曝「2項因素」：能不賺嗎？

台灣近年來吹起健身風潮，不少人會到健身房鍛鍊身材，除了能擁有漂亮的肌肉線條，適當運動也可以保持身體健康。就有網友表示，開健身房要花費許多資金，後續開銷也不容小覷，因此他好奇「健身房是靠什麼賺錢」，問題一出立刻掀起鄉民熱議。

墾丁又坑人？4顆干貝賣240元 苦主：都可買三個排骨便當了

先前墾丁大街接連出現黑心店家販賣高價食物，被批坑殺觀光客。昨天又有一名網友PO出一串四顆烤干貝的照片，指這串要240元，直呼實在太貴了。 前幾年墾丁大街爆出商家大幅拉高食物價格坑殺觀光客的新聞，

熱門新聞

中威力彩頭獎後立刻不幹？ 多數網友不辭：不只是為了錢

公務員月薪7萬贏過95%民眾？ 眾曝數據打臉

國防部開辦幼兒園 網友搞笑：注意！注意還動啊

吃沙拉牙齒斷裂花5萬植牙 「肇事兇手」超意外網驚有陰影了

她模仿徐佳瑩曬「單身手冊」 網一看全跪：根本雙胞胎

學校行政人員有寒暑假可以放？ 網友揭真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。